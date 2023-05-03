LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? MEB LGS 2023 sınav tarihi bilgisi

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LGS sınavı 2023 için geri sayım başladı. Şimdi ise gözler LGS sınav giriş belgesi için duyurular çevrildi. Bakan Özer'in açıklamasıyla 2023 LGS sınav tarihi netleşti. 2023 LGS sınavında 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacak. Peki, LGS ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? LGS sonuçları ve sınav tarihleri...

LGS 2023 NE ZAMAN?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran’da yapılacak.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medyada yaptığı paylaşımında “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

LGS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınava katılacak olan öğrencilerin LGS sınav giriş yerleri 26 Mayıs’ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada yer alacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 LGS sonuçları 26 Haziran'da ilan edilecek. Duyurular “https://www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.