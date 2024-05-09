LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, DEĞİŞTİ Mİ? MEB sınav tarihini duyurdu, gözler sınav giriş belgesine çevrildi! 2024 LGS sınav giriş belgesi en zaman verilecek?

LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? 2024 LGS sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından LGS sınav yerleri de belli olmuş olacak. Sınav yerlerini merak eden öğrenciler ise özellikle sınav yerlerini öğrenmek amacıyla sınav giriş belgelerinin çıkacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2024 LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar ve sınav tarihi...