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LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, DEĞİŞTİ Mİ? MEB sınav tarihini duyurdu, gözler sınav giriş belgesine çevrildi! 2024 LGS sınav giriş belgesi en zaman verilecek?

Güncelleme Tarihi:

#LGS#2024#Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 08:27

LGS sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak? Bilindiği üzere sınav yerleri LGS sınav giriş belgesinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Bu nedenle LGS'ye girecek ortaokul son sınıf öğrencileri merak içerisinde LGS sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor.  Peki, 2024 LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

1/5LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, DEĞİŞTİ Mİ MEB sınav tarihini duyurdu, gözler sınav giriş belgesine çevrildi 2024 LGS sınav giriş belgesi en zaman verilecek

LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? 2024 LGS sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından LGS sınav yerleri de belli olmuş olacak. Sınav yerlerini merak eden öğrenciler ise özellikle sınav yerlerini öğrenmek amacıyla sınav giriş belgelerinin çıkacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2024 LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar ve sınav tarihi... 

2/5LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kılavuza göre öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

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3/52024 LGS NE ZAMAN, HANGİ AY

2024 LGS NE ZAMAN, HANGİ AY?

LGS bu yıl 2 Haziran 2024 Pazar günü yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile 09.30’da başlayacak.

4/5LGS SORU DAĞILIMI

LGS SORU DAĞILIMI

Soru dağılımı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

Birinci Oturum Sözel Alan: Türkçe 20 soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru

İkinci Oturum Sayısal Alan: Matematik 20 soru, fen bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru

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5/5SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

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#LGS#2024#Ne Zaman

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