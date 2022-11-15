KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR? KYK burs ücreti ne kadar olacak? E-Devlet GSB KYK burs başvuru ekranı

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KYK kredi ve burs başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi ve burs başvurularının başladığını bildirdi. Başvuruların başlamasının ardından pek çok lisans ve ön lisans öğrencisi de başvurular için detayları sorgulamaya başladı. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman bitecek? KYK başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları, e-Devlet’te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.
Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncellemeleri gerekiyor.
Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları [şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi], anne ve babası [her ikisi de] vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek.
Başvuru işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve GSBdestek Twitter hesabı üzerinden bilgi alabilecek.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin sosyal bir hukuk devleti olma misyonunu en güçlü şekilde burs ve kredilerde de gösterdiğini vurguladı. Finansal altyapı, faydalanan öğrenci sayısı ve sürdürülebilirlik bakımından dünyada eşi benzeri olmayan Burs ve Öğrenim Kredisi imkânını da bu ülkenin gençlerinin hizmetine sunduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:
"2004'ten bu yana 5,9 milyon gencimize 24 milyar 327 milyon lira burs, 2002'den bu yana 16,5 milyon gencimize 62 milyar 260 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. 21 senede burs ve kredilerden faydalanan kişi sayısını 9 kat, ödenen tutarı ise 19 kat artırdık. 2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 850, yüksek lisansta 1700 ve doktorada 2550 lira seviyesindedir. Sadece 2022'de, 506 bin 61 üniversite öğrencimize burs, 913 bin 887 üniversite öğrencimize ise öğrenim desteği kredisi sağladık."
Bakan Kasapoğlu, öğrenim kredilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak kredi geri ödemelerinde hesaplanan enflasyon tutarını ortadan kaldırdıklarını da hatırlatarak, ‘’Yani bundan böyle gençlerimiz, üniversite eğitimleri boyunca kullandıkları kredi tutarı kadar meblağı, sadece ana parayı geri ödeyerek borçlarını kapatabilecek. Herhangi bir enflasyon farkı, ÜFE, TÜFE farkı gibi bir ödeme yapmayacaklar. 21 senede yapılan sessiz devrimlerle gençleri Türkiye Yüzyılı'nın ana aktörü yapacak yolun patikalarını meydana getirdik. Bu süreci ilmek ilmek işledik" diye konuştuı.
KYK burs ve kredi ücretinin yeni yıldaki miktarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Önümüzdeki yıl içerisinde bu miktarın 1000 TL civarında olması bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. KYK burs ve kredilerinde 2022-2023 eğitim yılı için süreç başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada burs ve kredi için, yurt içinde ve KKTC'de okuyanların, diğer yabancı ülkelerde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin "e-Devlet" üzerinden başvuru yapabileceği ifade edildi. İşte, 2022-2023 KYK burs başvuru süreci hakkında bilgiler...