KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR? KYK burs ücreti ne kadar olacak? E-Devlet GSB KYK burs başvuru ekranı

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin sosyal bir hukuk devleti olma misyonunu en güçlü şekilde burs ve kredilerde de gösterdiğini vurguladı. Finansal altyapı, faydalanan öğrenci sayısı ve sürdürülebilirlik bakımından dünyada eşi benzeri olmayan Burs ve Öğrenim Kredisi imkânını da bu ülkenin gençlerinin hizmetine sunduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:

"2004'ten bu yana 5,9 milyon gencimize 24 milyar 327 milyon lira burs, 2002'den bu yana 16,5 milyon gencimize 62 milyar 260 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. 21 senede burs ve kredilerden faydalanan kişi sayısını 9 kat, ödenen tutarı ise 19 kat artırdık. 2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 850, yüksek lisansta 1700 ve doktorada 2550 lira seviyesindedir. Sadece 2022'de, 506 bin 61 üniversite öğrencimize burs, 913 bin 887 üniversite öğrencimize ise öğrenim desteği kredisi sağladık."

Bakan Kasapoğlu, öğrenim kredilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak kredi geri ödemelerinde hesaplanan enflasyon tutarını ortadan kaldırdıklarını da hatırlatarak, ‘’Yani bundan böyle gençlerimiz, üniversite eğitimleri boyunca kullandıkları kredi tutarı kadar meblağı, sadece ana parayı geri ödeyerek borçlarını kapatabilecek. Herhangi bir enflasyon farkı, ÜFE, TÜFE farkı gibi bir ödeme yapmayacaklar. 21 senede yapılan sessiz devrimlerle gençleri Türkiye Yüzyılı'nın ana aktörü yapacak yolun patikalarını meydana getirdik. Bu süreci ilmek ilmek işledik" diye konuştuı.