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BURSLULUK SINAVI SONUCU SORGULAMA MEB.GOV.TR EKRANI | İOKBS (Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İOKBS sonuçları nereden öğrenilir? Beklenen tarih geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Bursluluk Sınavı Sonuçları#Meb.Gov.Tr#İokbs Sınav Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 20:43

Bursluluk sınavı sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı için tüm gözler artık MEB'den yapılan açıklamalara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleşen İOKBS sınav sonuçları için beklenen gün geldi. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilerin devlet bursundan yararlanmak için katılım sağladığı bursluluk sınavı sonuçları öğrenme ekranı, bu hafta erişime açılacak. Söz konusu İOKBS sınav puanı hesaplamalarında her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunacak. Peki, bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar.

1/5BURSLULUK SINAVI SONUCU SORGULAMA MEB.GOV.TR EKRANI | İOKBS (Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak İOKBS sonuçları nereden öğrenilir Beklenen tarih geldi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtını bekleyenler, MEB duyurular ekranını ziyaret etmeye başladı. Türkiye genelinde 81 ilde yapılan sınavda artık son etaba yaklaşıldı. İOKBS’ye başvurarak nisan ayında sınava katılan öğrenciler, bursluluk sınav sonuçlarını MEB.gov.tr ekranından sorgulayabilecekler. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda bulunacak. MEB kılavuzuna göre bursluluk sınav sonuçları 17 Mayıs'ta yayınlanacak. İşte, bursluluk sınav sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak, gibi soruların yanıtı.

2/5BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB takviminde yer alan bilgiye göre 2024 bursluluk sınavı sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde n http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı henüz belli olmazken erken saatlerde erişime açılması ön görülüyor.

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3/5İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları MEB.gov.tr duyurusu ile erişime açılacak. Öğrenci T.C kimlik numarası bilgilerini tıklayarak İOKBS 2024 sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Sonuçlara 17 Mayıs tarihinde aşağıdaki ekrandan ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayılarıbelirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerlicevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puanhesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testinortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standartsapması hesaplanır.

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5/5BURSLULUK SINAVI SONUCU SORGULAMA MEB.GOV.TR EKRANI | İOKBS (Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak İOKBS sonuçları nereden öğrenilir Beklenen tarih geldi

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapmakullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’agetiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarakher bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesisonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmaksuretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptalinekarar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerininyeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavlarıdeğerlendirmeye alınmayacaktır.

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