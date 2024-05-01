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ATA AÖF VİZE SONUÇLARI TARİHİ 2024 | ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Atatürk Üniversitesi sınav sonuç ekranı

Güncelleme Tarihi:

#Atatürk Üniversitesi #ATA AÖF Sınav Sonuçları#Ata Aöf Vize Sonuçları 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 02:03

ATA AÖF vize sınavı sonuçları 2024, Atatürk Üniversitesi öğrenci giriş ekranı üzerinden erişime açılacak. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) Ara Sınavlarına 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde arasında katılım sağladı. Üç oturumda gerçekleşen söz konusu sınav sonrası ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı. Netlerini hesaplamaya başlayan öğrenciler, vize sonuçlarıyla ilgili yapılacak açıklamaya kilitlendi. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Peki, ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, sınav sonuç tarihi ve ayrıntılı bilgiler.

1/4ATA AÖF VİZE SONUÇLARI TARİHİ 2024 | ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte Atatürk Üniversitesi sınav sonuç ekranı

Atatürk Üniversitesi sınav sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Bahar döneminin vize sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, ATA AÖF vize sonuçları için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı yüzde 30 olacak. Sınav sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden ilan edilecek. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, ATA AÖF vize sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

2/4ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınavları 27-28 Nisan tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı. Sınav sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde erişime açılacak.

Bu bilgilere göre sonuçların 13 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor.

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3/4ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak görüntülenebilecek. Adaylar puan bilgisini T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.

4/4ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının, vize sınavlarının tamamlanmasının ardından erişime açıldı. Soru ve cevaplara OYS üzerinden erişim sağlanacak.

Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 01 Mayıs 2024 Çarşamba Günü saat 17.00'a kadar itiraz edilebilecek.


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#Atatürk Üniversitesi#ATA AÖF Sınav Sonuçları#Ata Aöf Vize Sonuçları 2024

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