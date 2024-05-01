ATA AÖF VİZE SONUÇLARI TARİHİ 2024 | ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Atatürk Üniversitesi sınav sonuç ekranı

Atatürk Üniversitesi sınav sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Bahar döneminin vize sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, ATA AÖF vize sonuçları için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı yüzde 30 olacak. Sınav sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden ilan edilecek. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, ATA AÖF vize sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.