×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

ASGARİ ÜCRET 2024 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM | Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete ek zam var mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Işıkhan'dan açıklama!

Güncelleme Tarihi:

#Asgari Ücret#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Asgari Ücrete Ek Zam Yapılacak Mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 20:04

Temmuz ayında asgari ücrete ek zam beklentileri, kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Ekonomiye yönelik enflasyonu düşürme çalışmaları sürerken, asgari ücrete temmuzda zam yapılıp yapılmayacağı da öne çıkan konulardan oldu. Ocak ayında, 2024 yılında geçerli olan asgari ücret 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kamuoyunun gündeminde yer alan asgari ücrete ek zam yapılacak mı? sorusuna yanıt verdi. Işıkhan "Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Peki, temmuzda asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte, asgari ücret 2024 temmuz zammı beklentisi ile ilgili detaylı bilgiler.

1/4ASGARİ ÜCRET 2024 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM | Asgari ücrete zam gelecek mi Temmuzda asgari ücrete ek zam var mı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Işıkhandan açıklama

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret temmuz zammı son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası, yaptığı açıklamada, "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi"ne vurgu yapmıştı. Bakan Işıkhan ise gazetecilerin temmuzda asgari ücrete ek zam yapılacak mı? sorusuna yönelik "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" demişti. Bakan Işıkhan son yaptığı açıklamada da asgari ücrete ek zamla ilgili çalışmanın yer almadığını belirtti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmeler ile 2024 asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. İşte, asgari ücrete temmuz zammı var mı? sorusunun yanıtına yönelik ayrıntılar.

2/4ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ SORUSUNA YANIT

'ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?' SORUSUNA YANIT

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Global televizyonuna konuk oldu. Bakan Işıkhan asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

EN SON HABERLER

3/4BAKAN IŞIKHANIN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

BAKAN IŞIKHAN'IN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" demişti.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını söyledi.

Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" demişti.

4/4MERKEZ BANKASINDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

MERKEZ BANKASI'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyon hedefine ulaşamadığı için Hükümet'e bilgilendirici açık mektubunu yayınladı. Asgari ücretin de ele alındığı açıklamada şu ifadeler yer almıştı;

"Dezenflasyon sürecinde para ve maliye politikalarının eş güdümü büyük önem arz etmekte olup öngörülebilirliğin artmasını sağlayan Orta Vadeli Program (OVP, 2024-2026) ile somutlaşmış olan kamu politikalarına dair varsayımlar TCMB’nin enflasyon tahminlerine yansıtılmıştır. Bu kapsamda, asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarında OVP’de sunulan enflasyon tahminlerinin gözetilmesi ve para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asgari Ücret#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Asgari Ücrete Ek Zam Yapılacak Mı

EN SON HABERLER