Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret temmuz zammı son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası, yaptığı açıklamada, "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi"ne vurgu yapmıştı. Bakan Işıkhan ise gazetecilerin temmuzda asgari ücrete ek zam yapılacak mı? sorusuna yönelik "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" demişti. Bakan Işıkhan son yaptığı açıklamada da asgari ücrete ek zamla ilgili çalışmanın yer almadığını belirtti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmeler ile 2024 asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. İşte, asgari ücrete temmuz zammı var mı? sorusunun yanıtına yönelik ayrıntılar.