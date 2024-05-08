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AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 SORGULAMA EKRANI || Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri başladı mı, yattı mı? İşte detaylar

Güncelleme Tarihi:

#Aile Destek Ödemesi#Mart Ayı#Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 08:47

Aile Destek Programı Mayıs 2024 ödemeleri sorgulama ekranı, hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere Nisan ayında ödemeler Ramazan bayramı nedeniyle erken yapılmıştı. Bu ay ise Aile Destek paralarının da erken yatıp yatmayacağı sorgulanıyor. Öte yandan Aile Destek Programı 2024 yılında sona erecek. Peki, Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

1/6AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 SORGULAMA EKRANI || Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri başladı mı, yattı mı İşte detaylar

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri ne zaman? Mayıs ayının gelişiyle birlikte bu sorunun cevabı araştırılıyor. Program bu yıl sona erecek. Peki, Aile Destek Programı ne zaman sona erecek? Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

2/6AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI MI

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri 10 Nisan Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı. 

Ancak Mayıs ayındaki ödemeler belirlenen rutinde yani 15 Mayıs ve takip eden günlerde yapılacak.

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3/6AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN SONA ERECEK

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

4/6AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGIULANIR

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGIULANIR?

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

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5/6AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 SORGULAMA EKRANI || Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri başladı mı, yattı mı İşte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayında Türkiye Aile Destek Programı ödemeleriyle ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurmuştu. “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” diyen Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 68,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

6/6AİLE DESTEK ÖDEMESİ MAYIS 2024 SORGULAMA EKRANI || Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri başladı mı, yattı mı İşte detaylar

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

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