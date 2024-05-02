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Aile Destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman, erken mi yapılacak? Nisan ayı ödemeleri erken yapılmıştı! İşte merak edilen detaylar

Güncelleme Tarihi:

#Aile Destek Ödemesi#Mart Ayı#Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 10:55

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödeme tarihleri ödeme alan hak sahipleri tarafından Mayıs ayının gelişiyle birlikte merak edilip araştırılıyor. En çok merak edilenler arasında ise "Aile Destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman, erken mi yapılacak?" sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleriyle ilgili detaylar...

1/5Aile Destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman, erken mi yapılacak Nisan ayı ödemeleri erken yapılmıştı İşte merak edilen detaylar

Mayıs ayının gelişiyle birlikte Aile Destek ödemesi alan hak sahipleri merakla "Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemesi ne zaman, erken mi yapılacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hatırlanacağı gibi Nisan ayı ödemeleri Ramazan bayramı nedeniyle erken yatmıştı. Peki, Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yapılacak? Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri erken mi yatacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Mayıs ayı Aile Destek Ödemesiyle ilgili ayrıntılar...

2/5AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI MI

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri 10 Nisan Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı. 

Ancak Mayıs ayındaki ödemeler belirlenen rutinde yani 15 Mayıs ve takip eden günlerde yapılacak.

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3/5AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGIULANIR

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGIULANIR?

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

4/5Aile Destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman, erken mi yapılacak Nisan ayı ödemeleri erken yapılmıştı İşte merak edilen detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayında Türkiye Aile Destek Programı ödemeleriyle ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurmuştu. “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” diyen Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 68,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

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5/5Aile Destek Mayıs ayı ödemeleri ne zaman, erken mi yapılacak Nisan ayı ödemeleri erken yapılmıştı İşte merak edilen detaylar

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

 

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#Aile Destek Ödemesi#Mart Ayı#Ne Zaman

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