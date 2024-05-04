2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB takvimi duyurdu.. İşte, okulların kapanacağı tarih

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanı takvimine göre 8-12 Nisan 2024'te ikinci ara tatil olacak. Bilindiği üzere 2024 yılında ikinci ara tatil nisan ayında yapılacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci ara tatillerin iptal olabileceğine dair sinyaller verdi. İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Tekin, “İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor.” dedi.
15 NİSAN'DA DERS BAŞI YAPILACAK
Öğrenciler 15 Nisan tarihinde ara tatilin son bulmasıyla birlikte ders başı yapacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Okulların kapanacağı tarih ise 15 Haziran 2024 olacak.