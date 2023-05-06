e-YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM 2023 online YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama ekranı

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Online YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Başvuruları 12-26 Nisan arasında alınan e-YÖKDİL sınavı 6 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşti. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav uygulama binalarında yapılan e-YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM duyurusu ile belli oldu. Adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle e-YÖKDİL sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

E-YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI

6 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YÖKDİL 2023/1 İngilizce-Sosyal Bilimler) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Mayıs 2023 tarihinde saat 18.55'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

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e-YÖKDİL 2023/1 (İngilizce-Sosyal Bilimler) Sınav Sonuçları Sorgulama ekranı

E-YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

6 Mayıs tarihli Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YÖKDİL 2023/1 İngilizce-Sosyal Bilimler) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. Aşağıdaki ekrandan soru ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmını görüntüleyebilirsiniz.

e-YÖKDİL soru ve cevap anahtarı sorgulama ekranı