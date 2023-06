E-Okul ne zaman kapanıyor? MEB E-Okul kapanış tarihi belli oldu

Haberin Devamı

e-Okul kapandı mı ve ne zaman kapanacak sorusu karne günü yaklaşırken öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin devamsızlık durumu, sınav sonuçları ve karne notları MEB E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Peki e-Okul ne zaman kapanıyor? e-Okul not girişi için son gün ne zaman? İşte detaylar...

e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

Karne gününe kadar E-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul üzerinden öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor. Sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık gibi bilgilere de ulaşılabiliyor.



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.



Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ