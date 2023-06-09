E-Okul ne zaman kapanıyor? MEB E-Okul kapanış tarihi belli oldu

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e-Okul kapandı mı ve ne zaman kapanacak sorusu karne günü yaklaşırken öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin devamsızlık durumu, sınav sonuçları ve karne notları MEB E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Peki e-Okul ne zaman kapanıyor? e-Okul not girişi için son gün ne zaman? İşte detaylar...
e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?
Karne gününe kadar E-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
e-Okul üzerinden öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor. Sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık gibi bilgilere de ulaşılabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.