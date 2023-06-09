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E-Okul ne zaman kapanıyor? MEB E-Okul kapanış tarihi belli oldu

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#Eokul#E Okul#E Okul Kapandı Mı
E-Okul ne zaman kapanıyor MEB E-Okul kapanış tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 08:18

e-Okul ne zaman kapanacak sorusu, 2. dönemin sonu yaklaşırken merak konusu oldu. E-Okul sistemine girilen dönem sonu notları, yazılı ve sözlü sınav notları ile öğrencilerin devamsızlık durumu gibi bilgiler öğrenciler ve veliler tarafından görüntülenebiliyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sonlarına gelirken MEB e-Okul kapanış tarihi de sorgulanıyor. Peki e-Okul ne zaman kapanıyor? 2. dönem E-Okul VBS not girişi kapandı mı? İşte konu hakkında bilgiler...

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e-Okul kapandı mı ve ne zaman kapanacak sorusu karne günü yaklaşırken öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin devamsızlık durumu, sınav sonuçları ve karne notları MEB E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Peki e-Okul ne zaman kapanıyor? e-Okul not girişi için son gün ne zaman? İşte detaylar...

e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

Karne gününe kadar E-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul üzerinden öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor. Sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık gibi bilgilere de ulaşılabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

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E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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#Eokul#E Okul#E Okul Kapandı Mı

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