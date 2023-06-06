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Dolandırıcıların yeni aracı: Facebook Marketplace

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#Facebook#Dolandırıcı#Facebook Marketplace
Dolandırıcıların yeni aracı: Facebook Marketplace
Osman Yenilmez
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 09:34

Sosyal medya platformu Facebook'un ikinci el eşya alım satımına imkan tanıyan Marketplace alanı, dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Son dönemlerde alım satım sitelerinde farklı yöntemlerle pek çok girişimde bulunan dolandırıcılar, bu kez gerçek kullanıcı profili imajı ile Facebook Marketplace platformunu kullanmaya başladı. Ürünlerin fiyatlarını uygun tutarak tüketicilerin ilgisini çeken dolandırıcıların kullandıkları ikna yöntemleri ise dikkat çekiyor.

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İkinci el ürün alışverişinde öne çıkan platformlardan birisi olan Facebook Marketplace, son dönemde dolandırıcılık faaliyetlerinin hedefinde yer alıyor. Dolandırıcılar, aynı ilan fotoğrafı ile farklı hesaplara açarak her defasında farklı bir tüketiciyi hedefine alıyor. Tüketicilerini ağlarına düşürmek içinse çok rağbet gören ürünleri uygun fiyatlarla ilana koyuyor.

ÇOK RAĞBET GÖREN ÜRÜNLERİ PİYASADAN UYGUN FİYATLARA İLANA KOYUYORLAR

Özellikle teknolojik ürünler üzerinden tüketicileri hedefleyen dolandırıcılar, televizyon, süpürge, bilgisayar gibi ilanları tercih ediyor.
Bu ilanlarda ise en çok rağbet gören markaları ve ürünleri, neredeyse piyasasından yüzde 50 aşağıya listeliyor.

POLİS, ASKER GİBİ GÜVENİLİR BİR PROFİL ÇİZMEYE ÇALIŞIYORLAR

Marketplace'de ilan verebilmek için Facebook profili zorunlu tutuluyor. Dolandırıcılar, bu profili oluşturabilmek için gerçek kişilerin resimlerini kullanarak hesap açıyor. Güven vermesi açısından bu profillerde üniformalı asker, polis kıyafetli vatandaşların fotoğraflarını tercih ediyorlar.

İLAN AÇIKLAMASINDA GEÇERLİ NEDENLER KURGULUYORLAR

Tüketiciyi ağa düşürmek için uygun fiyatlar belirleyen dolandırıcılar, bu uygun fiyata ikna edebilmek için geçerli nedenler kurguluyor.
Genellikle, "nakit ihtiyacından satılık", "nişanı bozduğum için ihtiyacım kalmadı", "ihtiyaç fazlası olduğu için satlık", "Severek kullanıyorum ancak nakite sıkıştım", "daha 3 aylık, garantisi devam ediyor" gibi ifadeler kullanarak tüketiciye güven telkininde bulunmayı amaçlıyorlar.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMLERİNİ TAKLİT EDİYORLAR

Satın alma sürecini, popüler alışveriş portallarının güvenli ödeme sistemleri ile sağladıklarını söyleyen dolandırıcılar, dolandırma sürecini tam da bu aşamada gerçekleştiriyor.

Güvenilir ödeme sistemlerini taklit eden web siteleri oluşturup tüketiciye gönderen dolandırıcılar, genellikle IBAN adresine gönderim yapılmasını ve bunun karşılığında sisteme dekont yüklenmesi gerektiğini söylüyor.

Para transferinin gerçekleşmesinin ardından ise sırra kadem basıyor.

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Dolandırıcıların yeni aracı: Facebook Marketplace


ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Bu şekilde bir dolandırıcılığa maruz kalan pek çok tüketici, taklit edilen sitelerin şikayet platformlarındaki profillerinde sorunlarını dile getiriyor.

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DOLANDIRICILARIN AĞINA DÜŞMEMEK İÇİN NE YAPMALI?

Dolandırıcıların ağına düşmemek için alışveriş yapılan web sitesinin adres çubuğu kontrol edilmeli. Bu adres çubuğunda yazan site adı ile orijinal site adının uyuşup uyuşmadığı karşılaştırılmalı.


Dolandırıcıların yeni aracı: Facebook Marketplace

 

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#Facebook#Dolandırıcı#Facebook Marketplace

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