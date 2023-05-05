DOĞALGAZ ÜCRETİ GERİ VERİLECEK Mİ? Doğalgaz parası ne zaman geri ödenecek? Karar Resmi Gazete'de!

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Ücretsiz Doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre ücretsiz doğalgaz uygulamasıyla ödenen bedel vatandaşlara veri verilecek.

DOĞALGAZ ÜCRETİ GERİ VERİLECEK Mİ?

EPDK'nın ücretsiz doğalgaz kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ücretsiz gaz uygulaması döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 is günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz "Ücretsiz doğalgaz kullanmanın maliyeti 40 milyar TL olarak hesaplandı" dedi.

Ücretsiz Doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 is günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek. Uygulamadan 19,7 milyon abone yararlanacak.

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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğal gaz maliyeti 40 milyar TL olarak hesaplandığını ifade etti.