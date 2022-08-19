Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI! BİLSEM 2022 mülakat sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı

Güncelleme Tarihi:

#BİLSEM#MEB#BİLSEM Mülakat Sınavı
BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI BİLSEM 2022 mülakat sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 15:36

BİLSEM sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı. BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran'da başladı ve 12 Ağustos tarihinde sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmelerin tamamlandığı duyuruldu. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları nereden sorgulanır?

Haberin Devamı

BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor.Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarına yerleşecek olan öğrencilerin BİLSEM mülakat sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı söz konusu sınavın sonuçları ile başarılı bulunanlar son süreçte BİLSEM kayıt işlemlerini yapacak.Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 29 Ağustos-9 Eylül 2022 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir.

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

 

BİLSEM sonuçları açıklandı. İşte MEB tarafından yapılan açıklama:

2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlenmiştir.

Haberin Devamı

BİLSEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 29 Ağustos-9 Eylül 2022 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir.

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar.

İTİRAZLAR

4.1.İtirazlar, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarının https://meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

4.2.Ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca değerlendirilecektir.

4.3.Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti, uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu materyallerin kapalı zarf içerisinde gizlilik ve güvenliğini sağlayarak; asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.

Haberin Devamı

4.4.Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.

4.5.Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BİLSEM#MEB#BİLSEM Mülakat Sınavı

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi