Apple Pencil Pro özellikleri ve işlevleri ile dikkat çekiyor... İşte, sihirli kalem Apple Pencil Pro'ya dair detaylar

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Apple Pencil Pro, gelişmiş yeni özellikleri sayesinde işaretleme, not alma sürecine bazı yenilikler katıyor. Çizim ya da boyama gibi işlemlerin daha stabil bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanıyan Apple Pencil Pro, içerisinde bulundurduğu jiroskop sayesinde hassas kontrole imkan tanıyor. İşte, Apple Pencil Pro'nun duyurulan özellikleri;

SIKIŞTIRMA: Apple Pencil, sıkıştırma hareketini algılayarak yeni bir palet açıyor ve yeni bir sensör sayesinde araçlar, çizgi kalınlıkları ve renkler arasında hızla geçiş yapabiliyorsunuz.

DÖNDÜRME HAREKETİ: Yeni jiroskobu sayesinde Apple Pencil’ı döndürerek şekilli kalem ve fırça araçlarını daha hassas bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz.

DOKUNSAL GERİ BİLDİRİM: Özel haptic engine teknolojisiyle sunulan dokunma deneyimi sayesinde hassas geri bildirimler alabiliyorsunuz. Sıkıştırma veya çift dokunuş hareketlerinden birini yaptığınızda eylemi onaylayan hafif bir titreşim hissediyorsunuz.

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APPLE PENCİL İLE DOKUNMADAN ALGILAMA: Apple Pencil’ınızın ucunun dokunacağı yeri ekranınızda önizleme olarak görüyorsunuz. Böylece daha da muhteşem bir hassaslıkla yazı yazabiliyor, taslak çizebiliyor ve illüstrasyon yapabiliyorsunuz.

ÇİFT DOKUNUŞ: Apple Pencil ile çift dokunuş özelliğini kullanarak kalem ve silgi gibi araçlar arasında hızla geçiş yapabiliyorsunuz.

Dışarıda, evinizin yakınlarında veya evde kaybettiğiniz aygıtınızın yerini Bul uygulamasıyla kolayca belirleyebiliyorsunuz. Apple Pencil Pro, iPad’inizin kenarına manyetik olarak yapışıyor, iPad’iniz ile eşleşiyor ve burada şarj edilebiliyor.