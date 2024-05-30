×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Taş Kağıt Makas son bölüm (13. bölüm) izleme ekranı | Taş Kağıt Makas son bölüme damga vuran sahne: Umut gözaltına alındı! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Güncelleme Tarihi:

#Taş Kağıt Makas#Dizi#Televizyon
Taş Kağıt Makas son bölüm (13. bölüm) izleme ekranı | Taş Kağıt Makas son bölüme damga vuran sahne: Umut gözaltına alındı Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 02:42

Taş Kağıt Makas 13. son bölüm izleme ekranı Kanal D üzerinden erişime açıldı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan Taş Kağıt Makas 13. bölümüyle, 29 Mayıs Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Umut, 5 yıl sonra babasını özgürlüğüne kavuşturmayı başardı. Dizinin final sahnesinde Umut, Kadri Palaz cinayetinin baş şüphelisi olarak gözaltına alındı. Peki, Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Taş Kağıt Makas son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.

Haberin Devamı

Taş Kağıt Makas son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Taş Kağıt Makas 29 Mayıs tarihinde 13. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin son bölümünde, olup biteni anlamaya çalışan Alev, silahın üzerinde Umut'un parmak izine rastlandığını öğrendi. Kadri Palaz cinayetinin baş şüphelisi olarak gözaltına alınan Umut'un akıbeti merak konusu oldu. İşte, Taş Kağıt Makas 13. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

TAŞ KAĞIT MAKAS 13. BÖLÜM İZLEME EKRANI

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeniden yargılama sürecinde Neşet’in bir anda ortaya çıkması, Umut’un tüm planlarını alt üst eder. Cinayet gecesini adım adım çözmeye devam ederken, babası Rıza çok önemli bir detay daha hatırlar. Umut, o geceyi aydınlatmak zorundadır.

Haberin Devamı

Harun Yakar, Kadri Palaz’ın gerçek kimliğini ortaya çıkarır. Aralarındaki büyük yüzleşmeden sonra artık yollarını ayırmaya karar verir. Elindeki tüm belgelerle Alev’e giden Harun, Kadri’nin ve Emirkıranlar’ın tüm suçlarını ortaya dökecektir.

Umut, Harun ve Alev bir araya gelip, Emirkıranlar’ı yerle bir edecek büyük bir operasyonun hazırlığındadır. Bu hazırlığın farkına varan Fecir ve Rüya ayaklanırlar. Ailelerini korumak için birlik olmaktan başka şansları yoktur.

Umut, Alev ve Harun’un da yardımıyla; bu savaştan galip çıkabilecek midir?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taş Kağıt Makas#Dizi#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!