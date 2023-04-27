Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.431 Personel Alımı Yapıyor! İşte, başvuru şartları ve detayları

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı farklı branşlarda personel alımı gerçekleştirecek. Bu gelişmeyle beraber başvuru tarihi ve alım yapılacak kadrolar araştırılıyor. Bakanlıktan yapılan açıklama ile 2431 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başvuru tarihi ve diğer detayları da paylaştı. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde yerleştirilecek. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, başvurular nasıl yapılır? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.

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BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu Cumhurbaşkanlığı Kariyer kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinde yapılacak.

KADRO BİLGİSİ

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla;



Aile sosyal destek personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, öğretmen, avukat, hemşire, diğer sağlık personeli, büro personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, yurt yönetim personeli ve destek personeli (Engelli, Yaşlı, Çocuk Bakımı) pozisyonlarında görevlendirilmek üzere alımlar yapılacak.