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AFAD DEPREM BAĞIŞI BİLGİLERİ (BANKA HESABI-SMS) AFAD deprem yardımı bağışı nasıl, nereden yapılır?

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AFAD DEPREM BAĞIŞI BİLGİLERİ (BANKA HESABI-SMS) AFAD deprem yardımı bağışı nasıl, nereden yapılır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 18:00

Deprem yardımı bağışı nasıl yapılır, sorusu Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından gündeme geldi. AFAD deprem yardımı Kahramanmaraş merkez olmak üzere, 10 ilde ciddi hasar ve can kaybına neden olan 7.4 büyüklüğündeki depremle birlikte araştırılmaya devam ediyor. AFAD ekipleri enkaz çalışmalarını sürdürürken, diğer illerdeki vatandaşlar, AFAD bağış yardımı ile bağış yapmak istiyorlar. AFAD sosyal medya hesaplarından deprem bölgelerine yapılacak yardımlar için SMS numarası ve banka bilgilerini paylaştı. Peki, AFAD bağış yardımı nasıl, nereden yapılır? İşte AFAD deprem yardımı bağış hesapları ve SMS bilgileri...

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD yardımı için vatandaşlar seferber oldu. Evlerinde deprem görüntülerini izleyen vatandaşlar, uzaktan da olsa AFAD deprem ekibi vesilesiyle depremzedelere destek olmak istiyorlar. Peki, AFAD yardımı nasıl , nereden yapılır? AFAD deprem yardımı SMS, banka bilgileri...

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AFAD DEPREM BAĞIŞI BİLGİLERİ (BANKA HESABI-SMS) AFAD deprem yardımı bağışı nasıl, nereden yapılır

AFAD YARDIMI NASIL YAPILIR?

İşte, AFAD resmi internet adresinde yayımlanan AFAD deprem yardım kampanyası ile ilgili duyuru:

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Kilis ve civar illerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızdan da Başkanlığımıza çok sayıda yardımda bulunma talebi gelmektedir.

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Bahse konu talepleri karşılıksız bırakmamak adına, afetzede vatandaşlarımıza destek olmak isteyen bağış sahipleri için Başkanlığımızın deprem bağışı hesap numaralarını aşağıda paylaşma gereği duyduk.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir.

Not :"EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir."

AFAD DEPREM BAĞIŞI BİLGİLERİ (BANKA HESABI-SMS) AFAD deprem yardımı bağışı nasıl, nereden yapılır

AFAD yardımı ÇEVRİMİÇİ OLARAK NASIL YAPILIR?

Ayrıca AFAD resmi internet sitesi üzerinden yardımları, banka hesap numaralarının yanı sıra çevrimiçi olarak gerekli bilgiler girilerek de yapılabiliyor.

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