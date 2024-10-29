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30 Ekim tatil mi sorusu, geçtiğimiz yıl gerçekleşen uygulama dolayısıyla da merak ediliyor. Önceki yıl Cumhuriyetin 100. yıl dönümünün kutlanması dolayısıyla ülke genelinde çok önemli organizasyonlar gerçekleşmişti. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim tarihinde okulların tatil olduğunu duyurmuştu. Peki, yarın okul var mı? 30 Ekim Çarşamba günü tatil mi? İşte, o detaylar

YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

30 Ekim 2024 Çarşamba günü okullarda eğitim öğretime devam edilecek. Geçtiğimiz yıl 30 Ekim tarihinin tatil olduğuna dair açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:



"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."