Açık görüş izni nedir? Anneler Gününde açık görüş olacak mı, ne zamana kadar?

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Açık görüş izni genellikle belirli kurallar ve prosedürler çerçevesinde uygulanır. Cezaevi yetkilileri tarafından izin verilen zaman diliminde, mahkumlar aile üyeleri veya belirlenmiş diğer kişilerle belirli bir mekanda buluşabilir ve görüşmelerini gerçekleştirebilirler. Bu görüşmeler genellikle sınırlı süreyle sınırlıdır ve gözetim altında gerçekleşir. Ayrıca, açık görüş izni verilirken güvenlik endişeleri, mahkumun davranışları ve diğer faktörler de göz önünde bulundurulur.

Açık görüş izni, mahkumların topluma yeniden entegrasyon sürecinde önemli bir adımdır. Mahkumlar, aileleriyle bağlarını sürdürebilir, duygusal destek alabilir ve gelecekteki rehabilitasyonlarına yönelik motivasyon kazanabilirler. Ancak açık görüş izni, her ülkede ve her cezaevi sisteminde farklı kurallara tabi olabilir ve mahkumların geçmiş suçları, davranışları ve diğer faktörler dikkate alınarak verilir.

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ANNELER GÜNÜ İÇİN AÇIK GÖRÜŞ İZNİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE AYIN KAÇINA KADAR?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, ''Anneler Günü'' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız" mesajını paylaştı.

İşte Bakan Tunç'un yaptığı paylaşım...

Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, ''Anneler Günü'' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in "Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş" başlıklı 15’inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum.