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Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye Kupasında final günü

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#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig
Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Türkiye Kupasında final günü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 09:19

Beşiktaş Trabzonspor maçı ile Türkiye Kupası sahibini bulacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada taraftarlar, takımlarını tribünden destekleyecek. Beşiktaş ile 138 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor, bu karşılaşmalardan 47 galibiyet, 36 beraberlik ve 55 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Beşiktaş Trabzonspor maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Lig yarışında şampiyonluk şansını yitiren iki takım, Türkiye Kupası'nı kaldırarak müzesine götürmeyi hedefliyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Türkiye Kupası Final mücadelesi hakkında detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Final mücadelesinde Beşiktaş, Trabzonspor ile karşılaşacak. 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı izlenebilecek.

VAR SİSTEMİ KULLANILACAK

TFF Başkanı Büyükekşi, Türkiye Kupası finalinde Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanılacağını ve yabancı VAR olacağını ifade ederken “Böylelikle herhangi bir spekülasyon olmadan, taraftarların da gönlünün rahat olmasını istiyoruz” dedi. · HASAN Arat, “Maçın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasını istedik. Herkes için doğru bir karar verildi. Federasyon da ılımlı yaklaştı. Trabzon Başkanı Ertuğrul Doğan’a ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Ertuğrul Doğan ise “Türk futbolu için bu final çok önemli bir şans. Birliktelik açısından bu çok önemli. Trabzonsporlu ve Beşiktaşlı taraftarlar, centilmence bir taraftarlık örneği ortaya koyacaktır” dedi.

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#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig

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