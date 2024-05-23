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Ergin Ataman kimdir, nereli, kaç yaşında? Ergin Ataman hangi takımları çalıştırdı?

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Ergin Ataman kimdir, nereli, kaç yaşında Ergin Ataman hangi takımları çalıştırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 11:16

Ergin Ataman kariyeri ve biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. Türkiye'de ve Avrupa'da pek çok takım çalıştıran Ergin Ataman, son olarak Panathinaikos'un baş antrenörlüğünü üstlendi. Bir dönem Anadolu Efes ile başarılar elde eden Ergin Ataman, 2 EuroLeague Şampiyonluğu (2021, 2022) kazandı. Peki, Ergin Ataman kimdir, nereli, kaç yaşında? Ergin Ataman hangi takımları çalıştırdı? İşte, o detaylar

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Halil Ergin Ataman, 7 Ocak 1966 tarihinde dünyaya geldi.

2002 yılında İtalyan kulübü Montepaschi Siena ile FIBA Saporta Kupası'nı kazandı. 2012'de Beşiktaş ile EuroChallange ve 2016'da Galatasaray ile EuroCup kazandı. 2021 ve 2022 yıllarında Anadolu Efes ile EuroLeague kupasını kaldırdı. Turnuvayı kazanan ilk Türk basketbol antrenörü oldu ve 2021'de EuroLeague Yılın Koçu seçildi. Aynı zamanda Dušan Ivković ile Aíto García Reneses ile birlikte Avrupa'nın dört farklı kupasını da kazanan üçüncü antrenör oldu.

Şu anda:

  • A1 Ethnikis ve EuroLeague takımlarından Panathinaikos'un baş antrenörüdür.
  • Aynı zamanda Türkiye milli basketbol takımını çalıştırmaktadır.

Basketbolculuk Kariyeri:

  • Basketbola 1978 yılında Eczacıbaşı takımında oyuncu olarak başladı.
  • Daha sonra Yeşilyurt ve Galatasaray takımlarında da forma giydi.
  • Milli takım formasını da giyen Ataman, 1986 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Antrenörlük Kariyeri:

  • Antrenörlük hayatına Eczacıbaşı altyapısında başladı.
  • Daha sonra sırasıyla Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen ve Anadolu Efes takımlarını çalıştırdı.
  • Efes Pilsen ile 2006 ve 2019 yıllarında EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.
  • 2013 yılında Türkiye Kupası'nı kazandı.
  • 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.
  • 2022 yılında Türkiye Süper Ligi'ni kazandı.

Başarıları:

  • 2 EuroLeague Şampiyonluğu (2021, 2022)
  • EuroLeague Yılın Koçu (2021)
  • EuroCup şampiyonu (2016)
  • FIBA EuroChallenge şampiyonu (2012)
  • FIBA Saporta Kupası şampiyonu (2002)
  • 6× Türkiye Ligi şampiyonu (2009, 2012, 2013, 2019, 2021, 2023)
  • 6× Türkiye Kupası galibi (2004, 2005, 2009, 2012, 2018, 2022)
  • 8× Türkiye Süper Kupası galibi (1997, 2000, 2004, 2005, 2009, 2018, 2019, 2022)
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