15 TEMMUZ'DA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz Cumartesi günü ücretsiz köprü ve otoyollar 2023 | 15 Temmuz köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Resmi tatil günlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma araçları ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet veriyor. Son olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferlerinin ücretsiz olacağı paylaşıldı. Özellikle İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nin ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki 15 Temmuz köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte, son gelişmeler…

15 TEMMUZ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Köprü ve otoyolların 15 Temmuz Cumartesi günü ücretsiz olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak yap, işlet, devret modeli dışında köprü ve otoyolların Cumartesi günü ücretsiz olması bekleniyor.

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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

YAP, İŞLET, DEVRET MODELİYLE YAPILAN OTOYOL VE KÖPRÜLER

*Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara- Niğde Otoyolu