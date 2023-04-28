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1 Mayıs hastaneler, aile hekimliği ve eczaneler açık mı?

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#Sağlık Ocağı#Eczaneler#Hastaneler
1 Mayıs hastaneler, aile hekimliği ve eczaneler açık mı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 11:22

1 Mayıs'ta hastaneler, aile hekimliği ve eczaneler çalışıyor mu sorusu, sağlık problemleri nedeniyle bu kurumlarda işi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 1 Mayıs nedeniyle ülke genelinde tatil ilan edilen kurumlar arasında hastaneler, aile hekimliği ve eczanelerin olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi elde etmek istedi. Peki, 1 Mayıs'ta eczaneler, aile hekimliği ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, detaylı bilgiler

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1 Mayıs'ta hastaneler, aile hekimliği ve eczaneler açık mı sorusu, sağlık sorunları nedeniyle tedavi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş, bölgelerinde hizmet veren hastaneler, eczaneler ve aile hekimliği hakkında çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi edinmek istedi. Peki, 1 Mayıs'ta aile hekimliği, eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

1 MAYIS'TA hastaneler AÇIK OLACAK MI?

1 Mayıs'ta hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 1 Mayıs Pazartesi günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.

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ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

AİLE HEKİMLİĞİ AÇIK MI?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle aile hekimliğindeki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Aile Hekimliği, 1 Mayıs tarihinde kapalı olacak.

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#Sağlık Ocağı#Eczaneler#Hastaneler

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