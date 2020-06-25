Bahçe ve Balkondaki Aşk: Ali Botanik Çiçekçilik

Ali Botanik web sitesi, bahçe çiçekleri sipariş eden müşteriler için ayrıca; çiçek ve fidan hediye olarak gönderiyor. Yıllardır bu sektörde tecrübeli olan marka, tohum satışında; her yıl sattıkları tohumların üzerindeki tarih, o yılın tarihi olmasına da ayrıca dikkat ediyorlar. Bu sayede sadece bir bitki satmıyor aksine doğaya bir hediye sunuyorlar.



Sevilen Ali Botanik, tıbbi ve aromatik bitkiler, kokulu çiçekler, aşılı ve sertifikalı meyve fidanları, sarmaşıklar, sebze tohumu gibi 2 bin 500’den fazla ürünü botanik bahçelerinde aşkla yetiştiriyor.



Dev Botanik Bahçesi

Oldukça geniş metrekarede yetiştirdikleri çiçekleri alanında uzman ve uzun süredir botanik ile uğraşan kişilerin elinden geçmektedir. Hijyen kurallarına dikkat edilerek ve adeta toprağa dokunarak yetiştirilen bahçe ve balkon çiçeklerinden bazıları şöyledir;



Selluka izmir sarmaşığı, limon çamı, leylandi, melisa kolonya çiçeği, Egenin incisi begonvil çiçeği, mor çiçekli jakaranda, bataklık kurutan okaliptüs fidanı, İstanbul’un simgesi erguvan fidanı, aşılı damla sakızı fidanı, lavanta, leylak, vangelya çiçeği, orman sarmaşığı, kokulu hanımeli çiçeği, manolya ağacı, mis kokulu filbahri, eşsiz güzel mor salkım, kekik, pampas saz, biberiye, zakkum çiçekleri, sapsarı mimoza fidanı, doğal gölgelik salkım söğüt fidanı, oya ağacı, yediveren gül, bulgar gülü, çardak gülü, yasemin çiçeği, kamelya, bambu, pavlonya fidanı, meleklerin borazanı datura, kana çiçeği, acem borusu, çınar ağacı, çarkıfelek, kaynana dili, altın çanak, kartopu çiçeği, abelya, gürgen ağacı ve bahar dalı bunlardan bazılarıdır.



Bünyesinde sadece çiçek yetiştirmiyor aksine meyve veren fidanlar da yetiştiriyorlar. Aşılı ve sertifikalı meyve fidanları şu şekilde;

Elma fidanı, armut fidanı, erik fidanı, kiraz fidanı, trabzon hurması fidanı, şeftali fidanı, muz fidanı, nar fidanı, 240 çeşit üzüm asma fidanı, incir fidanı, yediveren limon fidanı, portakal fidanı, mandalin fidanı, aronya fidanı, antep fıstığı fidanı, keçiboynuzu harnup fidanı, hünnap fidanı, ejder meyvesi ve dut fidanıdır.



Çiçek ve Bitkilere Aşkla Yaklaşıyorlar

Ali Botanik’in fidanlıkların da ziraat mühendisleri denetiminde çiçek ve fidanlar üretilip bir yıl yavaş salınımlı osmocote ile gübrelenip, tüm budama ve bakım işleri bitirilip siz müşterilerine gönderiliyor. Kargo şirketleri ile günde yüzlerce alıcıya, en sağlam ambalaj malzemeleri kullanarak gönderilen ürünlerde kırılma dökülme ve incinme olmuyor. Bu şekilde sipariş vereceğiniz bahçe çiçekleri kapınıza kadar sorunsuz bir şekilde teslim ediliyor.









Belediye, devlet kurumları ve peyzaj mimarlarına özel indirim de yapan firma, güvenli alışverişi de sisteminde bulunduruyor. Güvenli internet alışverişi için sitelerini 256 bit SSL sertifikalı yapıp SÜSBİR ve ETBİS’ e de kayıt ederek oluşabilecek sorunları minimum seviyeye indirdiklerini belirtiyorlar. Site üzerinde kredi katına taksit imkânı sunan firma, WhatsApp üzerinden sipariş de kabul ederek hızlı alışverişi mümkün kılıyor.



Evde dondurmalar ya da içecekler için sağlıklı salep yetiştirmek isteyen vatandaşlar da Ali Botanik’in WhatsApp bilgilerinden hızlıca sipariş verebilir. Çiçekler, tohumlar ve fidanlar hakkında daha detaylı bilgi alma isteyen değerli müşteri Ali Botanik web sitesinden ya da sosyal medya adreslerinden takip edebilir, sipariş verebilir ve yaşam mimarı sağlıklı çiçeklere ulaşım imkanı tanıyor.

İlandır.