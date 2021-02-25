Zenginden daha fazla vergi alınmalı

AYNI zamanda Başbakan Yardımcısı olan Scholz, ‘çok kazananların toplumsal birlikteliğe daha fazla katkı sağlayıp, düşük ve orta gelirlilerin vergi yükünden kurtulmasının’ vergi adaleti sağlayacağını kaydetti. Mal varlığı bulunanların ödeyecekleri vergilerle yerel yönetimlerin altyapısına destek olacaklarını ifade eden Scholz, “Halkın büyük çoğunluğunun vergi sistemimizin çok daha adil şekilde düzenlenmesini istediğini biliyorum” dedi. Duvarların yıkılmasından sonra Doğu Almanya’yı kalkındırmak amacıyla hayata geçirilen Dayanışma Vergisi’nin zenginler için de kaldırılmasını isteyen iktidar ortağı CDU ve muhalefetteki FDP’ye tepki gösteren Scholz, böyle bir kararın ‘halka karşı’ olduğunu ifade etti. Salgının neden olduğu ekonomideki sıkıntılara da değinen Scholz, gelecek yıllarda da ekonominin canlanması için iş yerlerini finanse etmeye devam edeceklerini belirtti.