Z kuşağı gerçekten tembel mi?

BİR dönemler Federal Çalışma Bakanı ve SPD Genel Başkanı olarak da görev yapan Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, hemen ardından sosyal medya platformu X’te “Eski Çalışma Ajansı şefi, yüz binlercesi genç, hepsi de sağlıklı, ama yurttaş parası ile geçiniyor’ diye öfke kusuyor. Haklı olduğu korkum var. Varlıklı olanlar okulu bitirdikten sonra anne babalarının sırtından uzun süre ücretli izin kullanıyorlar. Ondan sonra da haftada 4 gün” paylaşımında bulundu.Çok geçmeden bulunduğu ikinci paylaşımında da, “Yukarıda da aşağıda da: Her geçen gün daha az kişi çalışmak istiyor. Yalnız yukarıdakilere daha az eleştiri geliyor” satırlarına yer verdi.Yani bir yerde zengin çocuğu ‘Z kuşağını’ ‘asalak’, dar gelirli ve fakir kesimden gelen ‘Z kuşağını’ ‘tembel’ olmakla suçlayan Gabriel, anne babaların sırtından geçinenlerin diğerleri gibi eleştirilmemesine de dolaylı bir biçimde tepki gösterdi.Tabii yalnız Frank-Jürgen Weise ve Sigmar Gabriel değil, Almanya’da birçok politikacı ve iş insanı da farklı çevrelerden insanlar da öyle düşünmektedir.Sokaktaki vatandaş da öyle.Ancak yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırmalar ise bu yaklaşımlarla örtüşmüyor.Araştırmalara göre ‘Z kuşağı’ yaratıcıdır...‘Z kuşağı’ diğer kuşaklara göre daha cesurdur, daha girişimcidir.Teknoloji onların hayatının temelidir.Çok kültürlü bir dünyada yaşadıkları ve büyüdükleri için milliyet, dil, ırk, din ve mezhep gibi nedenlerden dolayı ayrımcılıktan uzaktırlar.

SENDİKALAR DA DESTEKLİYOR

Evet...

Yapılan kamuoyu yoklamaları şu anda yüksek öğrenim gören kızlı erkekli gençlerin sadece yüzde 21’inin haftada 40 saat çalışılan klasik modeli desteklediğini göstermektedir.

‘Z kuşağı’nın yüzde 32’sinin esnek çalışma saatlerini tercih ettiğini, yüzde 7’sinin proje bazlı çalışmak istediğini de ortaya koymaktadır.

Haftada 4 gün çalışma modeline gelince...

1980-1999 yıllarında doğan ‘Y kuşağı’nın yüzde 90.26’sı, ‘Z kuşağı’nın yüzde 88.42’si, 1965-1980 yıllarında doğan ‘X kuşağı’nın yüzde 87.36’sı ve ‘Babyboomer’ (Bebek patlaması) olarak bilinen 1946-1964 yıllarında doğan neslin de yüzde 84.09’u ücret kaybı olmadan haftada 4 gün çalışılmasından yanadır.

Yani yalnız ‘tembel!’, ‘asalak!’ gözüyle bakılan ‘Z kuşağı’ değil, Almanya’da insanların çok büyük bir bölümü haftada 4 gün çalışılmasına destek vermektedir.

Kaldı ki, haftada 4 gün çalışılması fikri ‘Z kuşağı’ndan doğmamıştır.

Almanya’da bazı sendikalar bunu yıllardır savunmaktadır.

Haftada 4 gün çalışma sistemi Yeni Zelanda’da başarılı bir biçimde uzun süredir uygulanmaktadır.

Japonya’daki Microsoft’un yan kuruluşunda çalışanlar haftanın son üç günü tatil yapmaktadır.

Belçika’da, İzlanda’da, İngiltere’de ve bazı başka ülkelerde belirli alanlarda haftada 4 gün çalışılmasına uzun süredir imkân kılınmaktadır.

Finlandiya’da, Avustralya’da da öyle.

Hatta haftada 4 gün çalışılan ülkelerdeki işletmelerde üretimin daha yüksek düzeye ulaştığı bile saptanmıştır.

60 SAAT ÇALIŞILIYORDU

Almanya’da haftada 4 gün çalışılmasına işverenler hiç de sıcak bakmamaktadır.

Her ne kadar SPD Eş Başkanı Saskia Esken gibi bazı politikacılar, ücret kaybı olmadan haftada çalışma süresinin 4 güne indirilmesini destekleseler de şu anda bu tamamen hayal gibi gözükmektedir.

Ama bu, kesinlikle bir gün gelip Almanya’da da gerçekleşecektir.

Almanya’da insanlar 1900’lü yılların başında haftada 60 saat çalışıyorlardı.

Almanya Federal Cumhuriyeti 1949 yılında kurulduktan bir yıl sonra çalışma süresi haftada 6 gün olmak üzere toplam 48 saate düşürüldü.

1956 yılında da haftada 5 gün çalışma uygulaması başlatıldı.

1965 yılında da başta matbaa dalı olmak üzere bazı alanlarda kademeli olarak haftada 40 saat çalışılması uygulamasına geçildi.

Zamanla tüm iş kollarına...

1984 yılında bu süre 38.5 saate düşürüldü.

1995 yılında da sendikalar ve işverenler arasında uzun süren pazarlıklardan ve uyarı grevlerinden sonra haftalık çalışma süresi çeşitli alanlarda 35 saate düşürüldü.

Bu gelişmeler Almanya’da her yeni neslin eski nesillere göre daha az süre çalıştığını ortaya koymaktadır.

Tabii buna rağmen, Almanya’nın ekonomik gücünü -son birkaç yıl hariç- artırarak sürdürdüğüne de tanık oluyoruz.

Evet...

Her ne kadar şu günlerde hayal gibi gözükse de Almanya’da haftada 4 gün çalışma uygulaması, ‘Z kuşağı’ istese de istemese de yoldadır.