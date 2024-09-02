×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Z kuşağı gerçekten tembel mi?

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#AHMET KÜLAHÇI#AVRUPADAN HABERLER
Z kuşağı gerçekten tembel mi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 09:40

Almanya’da son dönemlerde ‘Z kuşağı’ olarak bilinen 1996-2015 yılları arasında doğanlara yönelik ‘tembel’ ve ‘asalak’ suçlamaları artmaya başladı. Federal Çalışma Ajansı eski Başkanı Frank-Jürgen Weise, Almanya’da çalışabilecek durumda olup da uzun süredir çalışmayan 25-45 yaşları arasında 260 bin kişinin bulunduğunu ve bunların ‘Yurttaş Parası’ (sosyal yardım) alarak ‘devletin sırtından geçindiğini’ açıklaması üzerine, gözler ‘Z Kuşağı’na çevrildi.

Haberin Devamı

Z kuşağı gerçekten tembel mi

BİR dönemler Federal Çalışma Bakanı ve SPD Genel Başkanı olarak da görev yapan Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, hemen ardından sosyal medya platformu X’te “Eski Çalışma Ajansı şefi, yüz binlercesi genç, hepsi de sağlıklı, ama yurttaş parası ile geçiniyor’ diye öfke kusuyor. Haklı olduğu korkum var. Varlıklı olanlar okulu bitirdikten sonra anne babalarının sırtından uzun süre ücretli izin kullanıyorlar. Ondan sonra da haftada 4 gün” paylaşımında bulundu.
Çok geçmeden bulunduğu ikinci paylaşımında da, “Yukarıda da aşağıda da: Her geçen gün daha az kişi çalışmak istiyor. Yalnız yukarıdakilere daha az eleştiri geliyor” satırlarına yer verdi.
Yani bir yerde zengin çocuğu ‘Z kuşağını’ ‘asalak’, dar gelirli ve fakir kesimden gelen ‘Z kuşağını’ ‘tembel’ olmakla suçlayan Gabriel, anne babaların sırtından geçinenlerin diğerleri gibi eleştirilmemesine de dolaylı bir biçimde tepki gösterdi.
Tabii yalnız Frank-Jürgen Weise ve Sigmar Gabriel değil, Almanya’da birçok politikacı ve iş insanı da farklı çevrelerden insanlar da öyle düşünmektedir.
Sokaktaki vatandaş da öyle.
*
Ancak yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırmalar ise bu yaklaşımlarla örtüşmüyor.
Araştırmalara göre ‘Z kuşağı’ yaratıcıdır...
‘Z kuşağı’ diğer kuşaklara göre daha cesurdur, daha girişimcidir.
Teknoloji onların hayatının temelidir.
Çok kültürlü bir dünyada yaşadıkları ve büyüdükleri için milliyet, dil, ırk, din ve mezhep gibi nedenlerden dolayı ayrımcılıktan uzaktırlar.

Haberin Devamı

SENDİKALAR DA DESTEKLİYOR
Evet...
Yapılan kamuoyu yoklamaları şu anda yüksek öğrenim gören kızlı erkekli gençlerin sadece yüzde 21’inin haftada 40 saat çalışılan klasik modeli desteklediğini göstermektedir.
‘Z kuşağı’nın yüzde 32’sinin esnek çalışma saatlerini tercih ettiğini, yüzde 7’sinin proje bazlı çalışmak istediğini de ortaya koymaktadır.
Haftada 4 gün çalışma modeline gelince...
1980-1999 yıllarında doğan ‘Y kuşağı’nın yüzde 90.26’sı, ‘Z kuşağı’nın yüzde 88.42’si, 1965-1980 yıllarında doğan ‘X kuşağı’nın yüzde 87.36’sı ve ‘Babyboomer’ (Bebek patlaması) olarak bilinen 1946-1964 yıllarında doğan neslin de yüzde 84.09’u ücret kaybı olmadan haftada 4 gün çalışılmasından yanadır.
Yani yalnız ‘tembel!’, ‘asalak!’ gözüyle bakılan ‘Z kuşağı’ değil, Almanya’da insanların çok büyük bir bölümü haftada 4 gün çalışılmasına destek vermektedir.
Kaldı ki, haftada 4 gün çalışılması fikri ‘Z kuşağı’ndan doğmamıştır.
Almanya’da bazı sendikalar bunu yıllardır savunmaktadır.
Haftada 4 gün çalışma sistemi Yeni Zelanda’da başarılı bir biçimde uzun süredir uygulanmaktadır.
Japonya’daki Microsoft’un yan kuruluşunda çalışanlar haftanın son üç günü tatil yapmaktadır.
Belçika’da, İzlanda’da, İngiltere’de ve bazı başka ülkelerde belirli alanlarda haftada 4 gün çalışılmasına uzun süredir imkân kılınmaktadır.
Finlandiya’da, Avustralya’da da öyle.
Hatta haftada 4 gün çalışılan ülkelerdeki işletmelerde üretimin daha yüksek düzeye ulaştığı bile saptanmıştır.

Haberin Devamı

60 SAAT ÇALIŞILIYORDU
Almanya’da haftada 4 gün çalışılmasına işverenler hiç de sıcak bakmamaktadır.
Her ne kadar SPD Eş Başkanı Saskia Esken gibi bazı politikacılar, ücret kaybı olmadan haftada çalışma süresinin 4 güne indirilmesini destekleseler de şu anda bu tamamen hayal gibi gözükmektedir.
Ama bu, kesinlikle bir gün gelip Almanya’da da gerçekleşecektir.
Almanya’da insanlar 1900’lü yılların başında haftada 60 saat çalışıyorlardı.
Almanya Federal Cumhuriyeti 1949 yılında kurulduktan bir yıl sonra çalışma süresi haftada 6 gün olmak üzere toplam 48 saate düşürüldü.
1956 yılında da haftada 5 gün çalışma uygulaması başlatıldı.
1965 yılında da başta matbaa dalı olmak üzere bazı alanlarda kademeli olarak haftada 40 saat çalışılması uygulamasına geçildi.
Zamanla tüm iş kollarına...
1984 yılında bu süre 38.5 saate düşürüldü.
1995 yılında da sendikalar ve işverenler arasında uzun süren pazarlıklardan ve uyarı grevlerinden sonra haftalık çalışma süresi çeşitli alanlarda 35 saate düşürüldü.
Bu gelişmeler Almanya’da her yeni neslin eski nesillere göre daha az süre çalıştığını ortaya koymaktadır.
Tabii buna rağmen, Almanya’nın ekonomik gücünü -son birkaç yıl hariç- artırarak sürdürdüğüne de tanık oluyoruz.
Evet...
Her ne kadar şu günlerde hayal gibi gözükse de Almanya’da haftada 4 gün çalışma uygulaması, ‘Z kuşağı’ istese de istemese de yoldadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#AHMET KÜLAHÇI#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!