Z kuşağı gerçekten tembel mi?

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SENDİKALAR DA DESTEKLİYOR
Evet...
Yapılan kamuoyu yoklamaları şu anda yüksek öğrenim gören kızlı erkekli gençlerin sadece yüzde 21’inin haftada 40 saat çalışılan klasik modeli desteklediğini göstermektedir.
‘Z kuşağı’nın yüzde 32’sinin esnek çalışma saatlerini tercih ettiğini, yüzde 7’sinin proje bazlı çalışmak istediğini de ortaya koymaktadır.
Haftada 4 gün çalışma modeline gelince...
1980-1999 yıllarında doğan ‘Y kuşağı’nın yüzde 90.26’sı, ‘Z kuşağı’nın yüzde 88.42’si, 1965-1980 yıllarında doğan ‘X kuşağı’nın yüzde 87.36’sı ve ‘Babyboomer’ (Bebek patlaması) olarak bilinen 1946-1964 yıllarında doğan neslin de yüzde 84.09’u ücret kaybı olmadan haftada 4 gün çalışılmasından yanadır.
Yani yalnız ‘tembel!’, ‘asalak!’ gözüyle bakılan ‘Z kuşağı’ değil, Almanya’da insanların çok büyük bir bölümü haftada 4 gün çalışılmasına destek vermektedir.
Kaldı ki, haftada 4 gün çalışılması fikri ‘Z kuşağı’ndan doğmamıştır.
Almanya’da bazı sendikalar bunu yıllardır savunmaktadır.
Haftada 4 gün çalışma sistemi Yeni Zelanda’da başarılı bir biçimde uzun süredir uygulanmaktadır.
Japonya’daki Microsoft’un yan kuruluşunda çalışanlar haftanın son üç günü tatil yapmaktadır.
Belçika’da, İzlanda’da, İngiltere’de ve bazı başka ülkelerde belirli alanlarda haftada 4 gün çalışılmasına uzun süredir imkân kılınmaktadır.
Finlandiya’da, Avustralya’da da öyle.
Hatta haftada 4 gün çalışılan ülkelerdeki işletmelerde üretimin daha yüksek düzeye ulaştığı bile saptanmıştır.
60 SAAT ÇALIŞILIYORDU
Almanya’da haftada 4 gün çalışılmasına işverenler hiç de sıcak bakmamaktadır.
Her ne kadar SPD Eş Başkanı Saskia Esken gibi bazı politikacılar, ücret kaybı olmadan haftada çalışma süresinin 4 güne indirilmesini destekleseler de şu anda bu tamamen hayal gibi gözükmektedir.
Ama bu, kesinlikle bir gün gelip Almanya’da da gerçekleşecektir.
Almanya’da insanlar 1900’lü yılların başında haftada 60 saat çalışıyorlardı.
Almanya Federal Cumhuriyeti 1949 yılında kurulduktan bir yıl sonra çalışma süresi haftada 6 gün olmak üzere toplam 48 saate düşürüldü.
1956 yılında da haftada 5 gün çalışma uygulaması başlatıldı.
1965 yılında da başta matbaa dalı olmak üzere bazı alanlarda kademeli olarak haftada 40 saat çalışılması uygulamasına geçildi.
Zamanla tüm iş kollarına...
1984 yılında bu süre 38.5 saate düşürüldü.
1995 yılında da sendikalar ve işverenler arasında uzun süren pazarlıklardan ve uyarı grevlerinden sonra haftalık çalışma süresi çeşitli alanlarda 35 saate düşürüldü.
Bu gelişmeler Almanya’da her yeni neslin eski nesillere göre daha az süre çalıştığını ortaya koymaktadır.
Tabii buna rağmen, Almanya’nın ekonomik gücünü -son birkaç yıl hariç- artırarak sürdürdüğüne de tanık oluyoruz.
Evet...
Her ne kadar şu günlerde hayal gibi gözükse de Almanya’da haftada 4 gün çalışma uygulaması, ‘Z kuşağı’ istese de istemese de yoldadır.