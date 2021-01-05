Yüz yüze eğitim gecikecek mi

ALMANYA’da vaka sayısına göre kararlaştırılacak olan yüz yüze eğitime üç kademe olarak başlanması planlanıyor. İlk aşamada ilkokul öğrencilerinin yüz yüze ders yapması görüşü ağır basıyor. Üst sınıflar ise öncelikle uzaktan eğitim alacaklar. İkinci aşamada ise 7 ve daha üst sınıflar iki ayrı gruba ayrılarak yani kademeli olarak derslerine devam edecek. Üçüncü aşamada ise tüm öğrenciler düzenli olarak sınıflarda derslere başlayacaklar. Ancak eğitimin takvimi tam olarak netleşmedi. Okulların yeniden ders başı yapma takvimi Başbakan Angela Merkel ve 16 eyaletin hükümet başkanlarının kapanmayla ilgili alacağı kararlara bağlı olarak uygulanacak.