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Yunus Ülger, Neşet Ertaş’ı anlattı

#Almanya#Yunus Ülger#Neşet Ertaş
Yunus Ülger, Neşet Ertaş’ı anlattı

Almanya’da uzun yıllardır gazetecilik yapan Yunus Ülger, geçmişte söyleşi yaptığı halk ozanı Neşet Ertaş hakkında ‘Neşet Ertaş–Kentin Tezenesi’ adlı kitabı yazdı.

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ÖLÜMÜNÜN dokuzuncu yıldönümünde andığımız halk ozanı Neşet Ertaş hakkında yeni bir kitap yayımlandı. Ankara’daki Anı Yayıncılık, gazeteci Yunus Ülger’in, ‘Neşet Ertaş–Kentin Tezenesi’ adlı kitabını geçen eylül ayı sonunda yayımladı. Kitapta, Ülger’in 2000 yılının başlarında ozan ile Almanya’da evinde yaptığı ve ilk kez yayımlanan söyleşiler ile daha önce basında yayımlanmış söyleşiler yer alıyor. Ayrıca Ülger’in, ozanın müziğini daha iyi anlamaya yönelik betimleyici ve açıklayıcı denemeleri bulunuyor.

ONUNLA YENİDEN BAĞ KURMAK...
30 yıldır aralıksız olarak yayıncılık yapan ve akademik kitaplar yayımlayan Anı Yayıncılık, çalışma alanına bu yıl Anı Kültür yayınlarını kattı. Yunus Ülger’in Neşet Ertaş kitabı, yayınevinin Anı Kültür alanında ilk yayınlarından birini oluşturuyor. Anı Yayıncılık, kitabı yayımlama gerekçesini, “20. yüzyılın halk ozanlarından olan Neşet Ertaş’ı çok daha yakından tanımak, yeniden onunla bağ kurmak isteyen yediden yetmişe tüm okurlara Neşet Ertaş’ı unutturmamak adına bu eser yayınlanmıştır. Neşet Ertaş’ı tanıyan ve söyleşiler yapan gazeteci Yunus Ülger, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ‘Nehir Söyleşisini’ tüm okurlara armağan etmiştir. Anı Kültür olarak bu eşsiz eseri yayınlamaktan ve siz değerli okurlarımıza sunmaktan mutluluk duyarız” sözleriyle açıklıyor.

‘SAĞLIĞINDA YAYIMLATMAK İSTERDİM’
Yunus Ülger, kitabı Neşet Ertaş hayattayken yayımlatmayı çok istediğini, ancak bunun özel sebeplerden dolayı olmadığını söyledi. Geç de olsa kitabının yayımlanmış olmasından büyük sevinç duyduğunu belirten Ülger, “Amacımın, ozanın yaşamını çocukluğundan itibaren belgelemek, böylece ozanın daha iyi tanınmasına katkıda bulunmak ve araştırmacılara veri sağlamak” dedi. Ozanın müziği, sanat ve yaşam felsefesi hakkında da denemeler yazan Ülger, bu denemelerin Ertaş’ın müziğini anlamada bir giriş niteliğinde olduğunu belirtti. Ülger, ozan hakkında şimdiye kadar birçok kitap yayımlandığını hatırlatarak, bu çalışmalarda ozanın müziğinin yeterince incelenmediğini söyledi.

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‘O BİR KENT OZANI’
Ülger, kitabına ‘Kentin Tezenesi’ adını verme sebebini ise şöyle açıklıyor: “Neşet Ertaş, yıllardır hep ‘Bozkırın Tezenesi’ olarak anılır. Ne var ki bu niteleme, ozanının müziği için yanlış bir niteleme. Ayrıca, halk ozanları için söylenen, ‘Mahalli Sanatçı’ gibi bir küçümseme de içeriyor. Ozanın müziğinde Bozkırın etkisi elbette var, ancak o bir kent ozanı, ilk gençlik yıllarında kente gelmiş, en önemli eserlerini burada oluşturmuştur. Atalarından farklı olarak kentte birçok sanatçıyı dinlemiş, onlardan etkilenmiştir, dolayısıyla Neşet Ertaş, Kentin Tezenesidir. Bu savımı, kitabımda kanıtlamaya çalıştım.” Temel ELCİVAN-DUISBURG

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#Almanya#Yunus Ülger#Neşet Ertaş