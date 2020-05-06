‘Yumuşama planları çok tehlikeli’

HÜKÜMET, ‘üst sınır’ koşuluyla korona önlemlerini kaldırmayı planlıyor. Bir yerde yeni vaka sayısının belirlenen üst sınırı aşması durumunda önlemlere hemen geri dönülecek. Virüs uzmanı Kekule ise virüsü aşı bulununcaya kadar hızlandırıp, hemen ardından frenlemekle önlenemeyeceğini vurguladı. Özellikle okullar ve kreşlerin açılmasını eleştiren Kekule, tedbirlerin kalkması sonucu virüsün yeniden harekete geçeceğini ve daha çok insanın öleceğini savundu. Kekule, “Bu yaşta çocukları maske ve hijyen eğitimiyle virüse karşı korumak hayalcilik. Ayrıca bu bir kuşağı psikolojik travma potansiyeli taşıyor” dedi.

Şimdiye kadar alınan önlemler sayesinde ve havaların ısınmasıyla virüsün zayıfladığını kaydeden Kekule, ancak virüsün başka ülkelerde yayılacağı, sonbahar ya da en geç kışın geri döneceğini belirtti. Kekule, o zamana kadar aşı bulunması da mümkün görünmediği için çok daha fazla ölümlerin yaşanacağı öngörüsünde bulundu.

Almanya’nın koronavirüs konusunda başlangıçta çok şanslı olduğunu söyleyen Kekule, “Virüs ilk önce Kuzey İtalya’da değil de Almanya’da yayılabilirdi” dedi.