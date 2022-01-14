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Yoğun bakımdakilerin yüzde 62’si aşısız

#Almanya#Yoğun Bakım#Aşısızlar
Yoğun bakımdakilerin yüzde 62’si aşısız

Almanya’da yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastaların yüzde 62’sinin bir doz bile koronavirüs aşısı yaptırmadığı açıklandı.

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ALMANYA’da Robert Koch Enstitüsü ve Almanya Yoğun Bakım Tıbbi Derneği (DIVI), yoğun bakımlardaki koronavirüs hastalarıyla ilgili istatistik yayımladı. Özellikle aşı karşıtlarının dikkat çekmesi gereken ve 14 Aralık-12 Ocak tarihleri arasını kapsayan verilere göre, korona enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımlarda yaklaşık 9 bine yakın insan tedavi gördü. Hastalığı ağır geçirdiği için yoğuna bakıma alınanların 5 bin 521’inin, yani yüzde 62.2’sinin ise hiç aşı yaptırmadığı açıklandı. 856 hasta ise sadece tek doz aşı yaptırdı. Bu da yüzde 9.6’sı anlamına geliyor. Her iki doz aşısını da yaptırmasına rağmen 2 bin 535 kişi ise hastalığı ağır geçirdiği için yoğun bakıma alınmak zorunda kaldı. Robert Koch Enstitüsü, verilerin, aşının etkisini ölçme konusunda yetersiz olduğunu belirtti.

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BİR GÜNDE 780 BİN KİŞİ AŞILANDI
Öte yandan ocak sonuna kadar halkın yüzde 80’i için aşılama hedefi koyan Almanya’da aşı kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Önceki gün bir günde 780 bin kişiye aşı yapıldı. Aşı yaptırmayanların sayısının ise yaklaşık 20 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Ancak bunların arasında 4 milyonunun 5 yaşından küçük çocuklar olduğu kaydedildi. Almanya’da halkın yüzde 72’si iki aşısını da yaptırırken, üçüncü doz aşısını yaptıranların oranı ise yüzde 45 oldu.

 

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