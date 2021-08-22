Yoğun bakım hastalarının tamamı aşısızlar

SON RKI açıklamasında hastane ve kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastaların yüzde 94’ünü aşısızların teşkil ettiği belirtilerek, aşı olmanın hastalık seyrini olumlu ölçüde değiştirdiğine dikkat çekildi. Normal tedavi gören hastaların ise yüzde 90’ının aşısız olduğu belirtilen açıklamada, yaş ortalamasının da giderek düştüğü ifade edildi.

EN YÜKSEK 35-39 YAŞ GRUBU

Daha çok aşı olmayan genç insanların delta varyantlı virüse yakalandığını belirten sağlık uzmanları, hastaneye düşen koronalı hastaların sadece yüzde 13’ünün 80 yaşın üstünde olduğunu, en fazla ağır vakanın ise yüzde 40 ile 35-39 yaş grubu arasında göründüğünü vurguladı. Diğer yandan RKI verilerine göre Almanya genelinde son 24 saat içerisinde 7 bin 50 kadar yeni korona vakasına rastlandı, insidans değeri ise 54.5 oldu. Son günde 3 korona hastası yaşamını yitirirken, toplam vefat sayısı 91 bin 976 rakamına ulaştı.

77 BİN 600 VAKA

Almanya genelinde aktif korona vaka sayısı 77 bin 600 olarak açıklanırken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 681 olduğu bildirildi. Pandemi başlangıcından bugüne toplam 3 milyon 868 bin 197 vakanın kayıtlara geçtiği, komple aşı sayısının ise 48 milyon 600 bin civarında olduğu kaydedildi.