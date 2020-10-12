Yine polis şiddeti yine tartışma

KAMERA kayıtlarına yansıyan görüntülerde dört polis bir kişiyi etkisiz hale getirmek istiyor. Bir kadın polis bu kişinin kafasına yumruklar atıyor. Görüntüler ürkütücü. Ama olayı sadece görüntülere bakarak yorumlamak yanlış olur. Krefeld polis teşkilatını arayıp olayla ilgili bilgi aldım. Zaten Krefeld polisi bu konuda bir de basın açıklaması yayınladı. Olayın perde arkası şöyle: Krefeld kentinde cumartesi öğleden sonra bir binanın giriş katındaki çöpte yangın çıkıyor. Binadan dumanların yükselmesi üzerine komşular itfaiye ve polise haber veriyor. İtfaiyeden önce olay yerine gelen polisler binanın girişinde 47 yaşında bir Tunuslu ile 28 yaşında bir kadınla karşılaşıyor. Aynı binada 29 Eylül’de de yangın çıkmış. Bina oturulur durumda değil. Tunuslu ve 28 yaşındaki kadından başka binada kimse kalmıyor ve ikisi de kiracı değil.

SİCİLİ VAR

Adamın poliste sicili var. Polis yangın nedeniyle ikisinin derhal evden çıkmalarını istiyor. Kadın çıkıyor, ama Tunuslu polislere karşı geliyor. Polis kendisini evden dışarı çıkarmak istiyor. Ancak adam polislerin elinden kurtulup tekrar eve giriyor. Alevlerin üzerine bir şeyler atıyor. Sonra elinde metal bir çubukla geri dönüp polislerin üzerine yürüyor. Polisler adamı yakalayıp zorla dışarıya sokağa çıkarıyor. Kamera kayıtları da burada başlıyor. Bir görgü tanığı cep telefonuna çekiyor. Dışarı çıkarılan adam daha da saldırganlaşıyor. Polislere tükürüyor. Bu arbede sırasında bir polisin belindeki biber gazı yere düşüyor. Adam biber gazını eline geçiriyor. Dört polis memuru adamı etkisiz hale getirmeye çalışırken, bir kadın polis adamın elindeki metal çubuğu ve biber gazını çekip alıyor. Şiddet sahneleri de bundan sonra başlıyor. Bir başka kadın polis koşarak gelip arkadan adamın kafasına yumruklar atıyor ve adam yere yatırılıyor.

POLİS ŞİDDET KULLANABİLİR Mİ

İşte tepki de kadın polisin attığı şiddetli yumruklara. ABD’de mayıs ayında yaşanan ve polis şiddetinde hayatını kaybeden George Floyd olayından sonra kamuoyu polis şiddetine karşı çok hassas. Hele bir de şiddet uygulanan kişi göçmen kökenliyse şüpheler daha da artıyor. Polis şiddet uygulayabilir mi? Polis hukuk kuralları içinde zor kullanabilir. Şüphelinin kaçmasını önlemek, izinsiz bir gösteriyi sonlandırmak veya kendisine karşı şiddeti kırmak için polisin zor kullanma yetkisi var. Zor, bedeni güç veya kelepçe, göz yaşartıcı, cop, basınçlı su gibi maddi güç de olabilir. Ancak gücün sınırı var. Polis bu gücü zorunlu olanı aşmayacak şekilde, mümkün olduğu kadar düşük oranda kullanmak zorunda.

İKİ TÜRK GENCİ UNUTULMADI

Krefeld’deki görüntülerde polis bu zorunlu zorun sınırını aşmış görünüyor. Elbette kamu düzenini ve güvenliği sağlamakla görevli olan güvenlik güçlerine karşı mukavemet ya da şiddet savunulamaz. Polis görevini yapıyor. Ama polise karşı direnen Tunuslu’nun elinden metal çubuk ve biber gazı alınmış. Artık ne kaçma imkânı var ne de polsilere saldırma. Kadın polis tam bu sırada gelip bir boksör gibi adamın kafasına defalarca yumruk sallıyor ve yere yatırıldıktan sonra da boğazına diziyle bastırıyor. Daha ağustos ayında biri Mülheim, diğeri Hamburg’da iki Türk gencine polis şiddeti görüntülerinin şoku unutulmadı. Krefeld’den gelen bu yeni görüntüler polise duyulan güveni daha da sarstı. Polis şiddetine genellikle göçmen kökenlilerin maruz kalması ise çok daha düşündürücü. Güvenlik birimlerinde yabancı düşmanı eğilimlerin araştırılması git gide çok daha acilleşiyor.