Yine bakımevine sıçradı... 68 kişi pozitif çıktı...

BERLİN’de korona vakalarının tedavisinin yapıldığı Neukölln Hastanesi’nde boş yatak kalmadı. Hastanenin neredeyse tüm servislerinin dolması üzerine bazı hastalar kentteki diğer hastanelere taşındı. Pazartesi gecesi çok sayıda hasta, ilk yardım araçları ve ambulanslarla hastaneden çıkarıldı. Taşınan hastalar arasında üç korona vakasının bulunduğu belirtildi. Bazı istasyonları mart ayından itibaren korona hastaları için tahsis edilen Neukölln Hastanesi’nde çok sayıda Türkiye kökenli hasta da tedavi gördü. Karl Lauterbach

NOEL TATİLİ BİR AY OLSUN

Korona vaka sayısının 20 bin seviyelerinde seyretmesi üzerine Noel tatilinin uzatılması da gündeme geldi. Hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Sağlık Politikaları Sözcüsü Karl Lauterbach, Noel tatilinin bir aya çıkarılmasının hastalıkla mücadelede önemli fayda sağlayacağına işaret etti. Lauterbach, “Hastalığın kontrol altına alınması için Noel tatilini iyi kullanmak durumundayız” dedi. Uygulanan sıkı kuralların yeni yıl kutlamaları için gevşetilmesi planlarını da eleştiren sosyal demokrat politikacı, çok sayıda insanın öldüğü günlerde kutlama yapmanın anlamsız olacağını belirtti.