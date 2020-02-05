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Avrupa
AA / Fotoğraf: Facebook
Haber Giriş: 05.02.2020 - 11:27,Son Güncelleme:/

Yıllık kazancı 1.2 milyon Euro olan bankacı kantinden yemek çaldı

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Yıllık kazancı 1.2 milyon Euro olan bankacı kantinden yemek çaldı

Bir ABD bankasının Avrupa merkezinde çalışan üst düzey bankacı, şirket kantininden yemek çaldığı iddiasıyla açığa alındı.

FINANCIAL Times gazetesinin haberine göre, 31 yaşındaki bankacı Paras Shah, olayın ortaya çıkması üzerine geçen ay görevinden alındı. Habere göre, Londra’nın finans merkezi Canary Wharf’ta benzer pozisyonda çalışan sıradan bir bankacı yılda en az 183 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 500 bin lira) kazanıyor. Ancak Shah’ın Avrupa’daki en üst düzey bankacılardan biri olması nedeniyle yıllık gelirinin 8 milyon lira (yaklaşık 1.2 milyon Euro) civarında olabileceği belirtiliyor.

İngiltere’de 2014 yılında da bir yatırım firmasında üst düzey görevde bulunan Jonathan Burrows adlı çalışanın, yıllarca East Sussex’deki evine trenle kaçak yolculuk yaparak gidip geldiği ortaya çıkmıştı. Burrows, tren şirketine yaklaşık 300 bin lira ödeyerek uzlaşma yoluna gitmesine karşın, finans sektöründeki kariyerinde terfi yolu kapatılmıştı. Japonya merkezli Mizuho Bank da 2016’da Londra şubesindeki bir çalışanını, bir mesai arkadaşının bisikletinden 5 sterlinlik bir parça çaldığı gerekçesiyle kovmuştu.

 

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