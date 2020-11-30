Yeşillerin savunma politikası değişiyor: Silahlar ateş edebilmeli

YEŞİLLER Eş Başkanı Annalena Baerbock, Alman ordusu için de yatırımların gerekli olduğunu kaydetti ve “Evet bazı birimlerde yatırım yapılmak zorunda. Silahlar ateş edebilmeli, gece görüş cihazları çalışmalı” diye konuştu. Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Baerbock, özellikle Avrupa’nın savunma politikasında daha aktif olması gerektiğini savundu ve “Avrupa yıllardır kendi etrafında dönüyor” dedi. ABD’nin Donald Trump yönetiminde dünyaya sırt çevirdiğini söyleyen Baerbock, “Güç boşluğunu otoriter devletler dolduruyor. Eğer Çin, Rusya ve Türkiye’ye bu alan bırakılmak istenmiyorsa, Avrupa’nın dünyadaki barış rolünü daha ciddiye alması gerekir” diye konuştu.

YÜK PAYLAŞIMI

Joe Biden’ın Beyaz Saray’da başkanlık görevine başlamasıyla ABD ile ilişkilerin yeniden şekillendirilmesini isteyen Baerbock, “NATO’nun yeteneği ve yük paylaşımı somut konuşulmalı. Teorik olarak yüzde 2 hedefi gerçekte fazla bir şey getirmez” dedi. NATO kararına göre üye ülkelerin gayrisafi milli hasılasının yüzde 2’sini savunmaya harcaması gerekir. Almanya 2024 yılına kadar yüzde 1.5 hedefine ulaşmak istiyor.