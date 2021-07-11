Yeşiller’e: ‘Sıcağı sevmeyen mutfağa girmemeli’

BILD am Sonntag gazetesine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Schaeuble, “Şu anda yaşadıklarımız tam bir seçim kampanyası havasıdır. Seçim kampanyasının kirli olacağına dair hiçbir kuşkum yoktur” dedi. Wolfgang Schaeuble, Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock’la ilgili gelişmelerin de tamamen kendilerinden kaynaklandığını söyledi. “Yeşiller, her şeyin başbakan adayını belirleme gibi kolay olacağını düşündü. Ama bu onların düşündüğü gibi olmadı” dedi. Baerbock’a dönük bazı eleştirileri abartılı bulduğunu söyleyen CDU’lu Schaeuble, “Bu seçim kampanyasının bir parçasıdır. Sıcağı sevmeyen mutfağa girmemeli” açıklamasında da bulundu. Schaeuble ayrıca, istifa eden Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik eski Bakanı Franziska Giffey’in kadınların işinin politikada erkeklerden daha zor olduğu yönündeki görüşünü paylaşmadığını söyledi: “Günümüzde politikadaki kadınların işi erkeklerden daha zor değildir.”