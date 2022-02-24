Yenilikçi fikri olan gençlere 200 bin TL hibe

Haberin Devamı

TÜBİTAK’ın, girişimcilere geri ödemesiz destek sağladığı 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) programında, bu yılın ilk çağrısına çıkıldı. BİGG 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi, ODTÜ Teknokent iş birliğiyle ‘Sürdürülebilirlik için Bir Yaşam’ için fikri olan genç girişimcilere 200 bin TL hibe destek sağlayan programa, başvurular bekleniyor. Program kapsamında 200 bin liralık TÜBİTAK hibe desteği için başvurular alınmaya başlandı. BİGG ile genç girişimcilere; teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için karşılıksız 200 bin TL destek veriliyor. 2012 yılında başlatılan program kapsamında desteklenen 1789 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirme fırsatı buldu.



BAŞVURULAR 4 MART’A KADAR DEVAM EDİYOR

Yaşar Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent iş birliği ile hayata geçirilen T-BİGGY de başvuruları kabul etmeye başladı. Çağrı kapsamında; akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme olmak üzere altı tematik alan yer alıyor. 4 Mart 2022’ye kadar programa başvuracak olan girişimcilerin uygun bulunan iş fikirleri, ön kuluçkaya alınarak doğrulama süreçlerinden geçirilecek ve nitelikli iş planı hazırlama, bunları son değerlendirme için TÜBİTAK’a iletme hususunda girişimcilere destek sağlanacak. Birinci aşama sonunda hazırladığı iş planı uygulayıcı kuruluş tarafından onaylanan girişimciler, programın ikinci aşama başvurusunu TÜBİTAK’a yapacak.