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HABERLERAvrupa Haberleri

Yenilikçi fikri olan gençlere 200 bin TL hibe

#Yaşar Üniversitesi#ODTÜ Teknokent#TÜBİTAK
Yenilikçi fikri olan gençlere 200 bin TL hibe

Yaşar Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında ‘Sürdürülebilirlik İçin Bir Yaşam’ için fikri olan genç girişimcilere 200 bin TL hibe destek sağlanacak.

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TÜBİTAK’ın, girişimcilere geri ödemesiz destek sağladığı 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) programında, bu yılın ilk çağrısına çıkıldı. BİGG 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi, ODTÜ Teknokent iş birliğiyle ‘Sürdürülebilirlik için Bir Yaşam’ için fikri olan genç girişimcilere 200 bin TL hibe destek sağlayan programa, başvurular bekleniyor. Program kapsamında 200 bin liralık TÜBİTAK hibe desteği için başvurular alınmaya başlandı. BİGG ile genç girişimcilere; teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için karşılıksız 200 bin TL destek veriliyor. 2012 yılında başlatılan program kapsamında desteklenen 1789 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirme fırsatı buldu.

BAŞVURULAR 4 MART’A KADAR DEVAM EDİYOR
Yaşar Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent iş birliği ile hayata geçirilen T-BİGGY de başvuruları kabul etmeye başladı. Çağrı kapsamında; akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme olmak üzere altı tematik alan yer alıyor. 4 Mart 2022’ye kadar programa başvuracak olan girişimcilerin uygun bulunan iş fikirleri, ön kuluçkaya alınarak doğrulama süreçlerinden geçirilecek ve nitelikli iş planı hazırlama, bunları son değerlendirme için TÜBİTAK’a iletme hususunda girişimcilere destek sağlanacak. Birinci aşama sonunda hazırladığı iş planı uygulayıcı kuruluş tarafından onaylanan girişimciler, programın ikinci aşama başvurusunu TÜBİTAK’a yapacak.

Yenilikçi fikri olan gençlere 200 bin TL hibe

12 PROJEYE DESTEK
Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve T-BİGGY proje yürütücüsü Begüm Merih, programın geçtiğimiz üç döneminde gönderdikleri projelerden 12’sinin toplam 2 milyon 400 bin TL hibe desteği kazandığını belirtti. Özbey ve Merih, T-BİGGY olarak, özellikle KOVİD-19 salgını döneminde önemi daha da anlaşılan sürdürülebilirlik kavramından hareketle ‘Sürdürülebilirlik için bir yaşam’ için projeleri olan genç girişimcileri beklediklerini ifade etti. T-BİGGY’nin; Celal Bayar, Adnan Menderes, İzmir Kâtip Çelebi üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası iş birliğiyle kurduğu özgün mekanizmayla tüm paydaşların iş fikri olan girişimcilere ulaşması, yoğunlaştırılmış girişimcilik eğitimi ve mentorluk hizmetlerinin verilmesi ile iş planının hazırlanması süreçlerine etkin bir şekilde dahil edildiği de kaydedildi.
Yenilikçi fikri olan gençlere 200 bin TL hibe
MENTORLUK VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ DE SAĞLANIYOR
Destek alan girişimcilere, Yaşar Üniversitesi bünyesinde bulunan Minerva ve ODTÜ Teknokent kuluçka merkezlerinde yer alma, mentorluk ve girişimcilik eğitimleri de sağlanıyor. Genç girişimciler; iki kurumun geniş iletişim ağı sayesinde yatırımcı iş ortaklarından yatırım alma şansı da yakalayabiliyor. Girişimciler ayrıca, BİGG programındaki uygulayıcı kuruluş tecrübesi ve başarısı yüksek ODTÜ Teknokent ile kuvvetli iletişim ağı ve güçlü alt yapıya sahip Yaşar Üniversitesi’nin uygulayıcı kuruluşu olduğu T-BiGGY ile fikirlerini karlı bir iş modeline dönüştürmek ve başarıya ulaşmak için de fırsat elde etmiş olacak. Çağrı kapsamındaki alanlarda iş fikri olan ve bunu hayata geçirmek için fırsat arayan genç girişimciler, T-BİGGY’den ayrıntılı bilgi almak ve başvuruları için https://t-biggy.yasar.edu.trweb sayfasını ziyaret edebilir.
Yenilikçi fikri olan gençlere 200 bin TL hibe

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
Programa; üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler veya mezunları başvurabiliyor. Başvuranların, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış olması, ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması da gerekiyor.

 

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#Yaşar Üniversitesi#ODTÜ Teknokent#TÜBİTAK

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