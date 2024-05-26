Yeni parti hakkında ipuçları verdi

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“ÖNÜNE dosya konulamayacak insanlardan parti kuralım. Milletin güvendiği insanlardan. Bir Türkiye’nin genel anlamda tanıdığı, iki bölgesel insanların tanıdığı insanlardan parti kuralım ki, insanlar o bölgenin insanlarını tanıdığı için güven sağlayabilelim. Ha paramız var mı, yok. Ankara’da bir parti binası aradı arkadaşlar, bir yer bulmuşlar. Arkamızda ne cemaat ne tarikat ne Avrupa ne ABD. Hiç kimse yok. Vatansever olarak çıkıyoruz yola. Bu iş gönüllülerle olacak, Allah’ın izniyle de başaracağız. Avrupa Birliği ile otururuz, ‘Bizi Birliğe alıyor musunuz. 6 ay içerisinde aldınız aldınız, almadınız kusura bakmayın’ derim. Türk dünyasıyla ekonomik iş birliği anlaşmalarını imzalarım. Doğal gaz onlarda, petrol onlarda, lityum onlarda, hepsi onlarda. Peki toryum nerede o da ben de. 880 milyon ton rezervimiz var. Dünyada Çin’den sonra ikinci ülke biziz.”

“Eğitime gelince... Okul öncesi eğitimle ilköğretimi, temel öğretimi 8 yıla birleştirelim. Nasıl vatandaş olunur, çevre nasıl korunur, nasıl iyi bir insan olunur, bunları öğretelim. Rehber öğretmenler aracılığıyla ciddi yetenek testleri yapalım. Öğrencinin yeteneği neyse oraya yönlendirelim. Meslek Okulları’ndaki başarılarına göre onlara öğrencileri sınavsız yüksek okullara gönderelim, üniversite sınavını kaldıralım. Yetişmiş genç akademisyenlerin ülkeden gitmelerine müsaade edilmemeli. Ben yetiştirmişim, tıp fakültesini okutmuşum, 6 yıl emek vermişim, profesör etmişim. Bu gençler dışarıya niye gitsin.”