Yeni parti hakkında ipuçları verdi

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“ÖNÜNE dosya konulamayacak insanlardan parti kuralım. Milletin güvendiği insanlardan. Bir Türkiye’nin genel anlamda tanıdığı, iki bölgesel insanların tanıdığı insanlardan parti kuralım ki, insanlar o bölgenin insanlarını tanıdığı için güven sağlayabilelim. Ha paramız var mı, yok. Ankara’da bir parti binası aradı arkadaşlar, bir yer bulmuşlar. Arkamızda ne cemaat ne tarikat ne Avrupa ne ABD. Hiç kimse yok. Vatansever olarak çıkıyoruz yola. Bu iş gönüllülerle olacak, Allah’ın izniyle de başaracağız. Avrupa Birliği ile otururuz, ‘Bizi Birliğe alıyor musunuz. 6 ay içerisinde aldınız aldınız, almadınız kusura bakmayın’ derim. Türk dünyasıyla ekonomik iş birliği anlaşmalarını imzalarım. Doğal gaz onlarda, petrol onlarda, lityum onlarda, hepsi onlarda. Peki toryum nerede o da ben de. 880 milyon ton rezervimiz var. Dünyada Çin’den sonra ikinci ülke biziz.”