MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Yeni normale’ göre nikâh
GeriAvrupa ‘Yeni normale’ göre nikâh
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
DHA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 18:21,Son Güncelleme:

‘Yeni normale’ göre nikâh

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Yeni normale’ göre nikâh
Abone Olgoogle-news

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, hayatın her alanına yeni kurallar getirmeye devam ederken, nikâh ve düğün organizasyonları da artık yeni normalin kurallarına ayak uyduracak.

Almanya’da yaşayan Ünal ailesinin kızları Yoncanur Ünal ile Aksoy ailesinin oğulları Mert Aksoy için, Heinsberg belediyesinin evlendirme dairesinde nikâh kıyıldı. Salonda nikâha ailelerden on kişi katılırken, salon dışında otuza yakın davetliye izin verildi. Yoncanur ile Mert çifti düğünlerini ise ‘yeni normal’ kurallarına göre, 19 Eylül tarihinde yapılacak.

‘Yeni normale’ göre nikâh
‘Yeni normale’ göre nikâh

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle