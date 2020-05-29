‘Yeni normale’ göre nikâh

Almanya’da yaşayan Ünal ailesinin kızları Yoncanur Ünal ile Aksoy ailesinin oğulları Mert Aksoy için, Heinsberg belediyesinin evlendirme dairesinde nikâh kıyıldı. Salonda nikâha ailelerden on kişi katılırken, salon dışında otuza yakın davetliye izin verildi. Yoncanur ile Mert çifti düğünlerini ise ‘yeni normal’ kurallarına göre, 19 Eylül tarihinde yapılacak.