DHA
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‘Yeni normale’ göre nikâh
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, hayatın her alanına yeni kurallar getirmeye devam ederken, nikâh ve düğün organizasyonları da artık yeni normalin kurallarına ayak uyduracak.
Almanya’da yaşayan Ünal ailesinin kızları Yoncanur Ünal ile Aksoy ailesinin oğulları Mert Aksoy için, Heinsberg belediyesinin evlendirme dairesinde nikâh kıyıldı. Salonda nikâha ailelerden on kişi katılırken, salon dışında otuza yakın davetliye izin verildi. Yoncanur ile Mert çifti düğünlerini ise ‘yeni normal’ kurallarına göre, 19 Eylül tarihinde yapılacak.
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