‘Yeni melez bir dil oluştu’

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NÜRNBERG Müsiad/Nord Bayern e.V tarafından ‘Ebeveyn olarak çocuğuma, okul hayatında en etkili nasıl destek olabilirim’ konulu bir toplantı düzenlendi. Nürnberg Müsiad salonunda düzenlenen ve eğitim danışmanı Halil Cesur’un konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Eğtim Ataşesi Dr. Mune Savaş, Nürnberg Müsiad Başkanı Haluk Dokur, TGMN Başkanı Bülent Bayraktar, Nürnberg ve çevresindeki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Nürnberg Müsiad Başkanı Haluk Dokur “Yaptığımız etkinliklerde yanımızda olan Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Eğitim Ataşemiz Mune Savaş ile Nürnberg Müsiad yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

‘İŞİMİZ ZOR’

Toplantının açılışında konuşan Başkonsolos Serdar Deniz “Maalesef bazı veliler çocuklarına Türkçe dersleri aldırmak istemedikleri gibi bazı veliler de Türkçe derslerine giden çocuklarının Türkçe derslerine katılmasında çocuklarına zorlama yapamadı. Bunu fırsat bilenler Alman eğitim müfredatında ders geçme notu olarak kabul edilen Türkçe dersini kaldırdı. Dördüncü, beşinci nesilden sonraki jenerasyonumuzda entegrasyon durumu söz konusu olacak ve yeni bir melez dil ortaya çıkacağı görülüyor. Çocuklarımız ve gençlerimizin hatta bazı ailelerin Almanca, Türkçe karışımı melez dil konuşması bunun göstergesidir. Türk toplumunun Almanya’da çok daha başarı elde etmesi, iyi meslek sahibi gençlerimizin sayısının çoğalması için öğretmenler kadar ailelere de büyük görevler düşüyor” dedi.

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‘MELEZ DİLLE TÜRKÇE YOK OLACAK’

Eğitim Ataşesi Dr. Mune Savaş da “Eğitim hayatı önem taşıyan bir konudur. Geleceğimizin mimarı çocuklarımız iyi eğitim almazsa, geleceği tehlikeye girecektir. Alman eğitim sistemine ayak uyduramayan çocuklarımızın sayısı çok olduğundan akademik başarısı azalmaktadır. Melez dille Türkçenin tamamen yok olması gündemde. Türkçe derslerine çocuklarımızı göndermek akademik başarısını artıracaktır” diye konuştu.

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OKUL SONRASI MESLEK HAYATI ÖNEMLİ

Müsiad yönetim kurulu üyesi ve eğitim danışmanı Halil Cesur, konuşmasında okul sonrası mesleki hayata geçişin önemine değindi. Cesur, Almanya’da yaşayan Türk gençlerinin çoğunun emsallerine kıyasla okul hayatından meslek hayatına geçişte ortalama iki yıl kaybettiklerini belirtti. Cesur, “Gençlerimiz, sevmediği meslek üzerine eğitim alırsa, yanlış meslek seçerse yaptığı işlerde başarısı azalır. Bu nedenle gençlerimiz geleceğini karartmak istemiyorsak, meslek eğitimi konusunda uzman danışmanlarla görüşme yapması faydalı olacaktır. Mutsuz bir şekilde işe gitmek zorunda olmanın psikolojik sorunlara neden olabildiğinden, gençlerin meslek seçimi önemlidir” dedi.

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