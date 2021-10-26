Yeni Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas

SEÇİMLERE tek aday olarak katılan Bas, ilk oturumda hazır bulunan 724 milletvekilinden 576’sının desteğini aldı. 90 milletvekili “Hayır” oyu kullanırken, 58 milletvekili ise ‘çekimser’ oy kullandı. Baerbel Bas, 1949 yılında resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nde üçüncü kadın Federal Meclis Başkanı olarak resmen göreve başladı. Oylama sonuçları açıklandıktan sonra başkanlık koltuğuna oturan Bas, milletvekillerine teşekkür ederken, “Tüm milletvekillerinin temsilcisi olacağım. Tarafsız olarak tüm partilerin temsilcisi olacağım. Halkımızın, ülkemizdeki insanların refahı için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğim” dedi.
SPD’den Aydan Özoğuz, CDU/CSU’dan Yvonne Magwas, Yeşiller’den Claudia Roth, FDP’den Wolfgang Kubicki, Sol Parti’den Petra Pau, Federal Meclis Başkan Yardımcısı seçildi. Özoğuz 544, Magwas 600, Roth 565, Kubicki 564 ve Pau 484 oy aldı. AfD’nin adayı Michael Kaufmann ise son yasama dönemindeki diğer AfD’li adaylar gibi mutlak çoğunluğu sağlayamadı. Kaufmann oy kullanan 727 milletvekilinin sadece 118’inin desteğini alabildi. 555 milletvekili “Hayır” oyu kullandı. Bu nedenle tüzüğe göre 6 başkan yardımcısı seçilmesi öngörüldüğü halde, sayı 5’te kaldı. Federal Meclis’teki kadın milletvekili oranı yüzde 35’i bile bulmadığı halde 5 başkan yardımcılığı koltuğundan 4’ü kadınların oldu.
AfD HARİÇ HEPSİ REDDETTİ
Wolfgang Schaeuble, yasama döneminin ilk oturumunu açtıktan sonra Başkan ve Başkan Yardımcılarının seçimine geçilmeden önce sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) tüzüğün değiştirilerek ‘en kıdemli değil, en yaşlı parlamenterin’ Federal Meclis’in açılışını yapmasını içeren önergesi ele alındı. AfD hariç, Federal Meclis’teki grupları bulunan tüm partiler önergeyi reddetti.
736 MİLLETVEKİLİ
Son seçimlerde Federal Meclis’e SPD’den 206, CDU/CSU’dan 197, Yeşiller’den 118, Hür Demokrat Parti’den (FDP) 92, AfD’den 82, Sol Parti’den 39 ve bağımsız 2 olmak üzere toplam 736 milletvekili girdi. Bunlardan 239’u ilk kez seçildi. Henüz 23 yaşındaki Yeşiller’li Emilia Johanna Fester ‘en genç’ ve 80 yaşındaki AfD’li Alexander Gauland da ‘en yaşlı’ milletvekili olarak gruplarının sıralarında yerlerini aldı. Milletvekillerinden 50’sinin 30 yaşın altında, 30’unun da 70 yaşın üzerinde olduğu açıklandı. Almanya’da nüfusun yarıdan fazlası kadın olduğu halde kadın milletvekili oranı yüzde 34.8’de kaldı.
MERKEL VE BAKANLAR GÖREVİ BIRAKTI
Federal Meclis’in ilk oturumundan sonra Başbakan Angela Merkel ile kabinede görev yapan bütün bakanlar ‘Bellevue Sarayı’na giderek Cumhurbaşkanı Steinmeier’den ‘görevi bırakma belgelerini’ aldı. Ancak yeni hükümet kuruluncaya kadar Merkel ile tüm bakanların görevlerini ‘pasif olarak’ sürdürecekleri açıklandı.
BAKANLIK YAPTI
Aydan Özoğuz, 31 Mayıs 1967’de Almanya’nın Hamburg kentinde dünyaya geldi. 1958’de Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya gelen ve kısa bir süre sonra fındık ticaretine başlayan bir ‘Gastarbeiter’ (misafir işçi) çocuğu olan Aydan Özoğuz, ilk ve orta öğreniminden sonra İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İspanyolca okudu. Yüksek lisansını insan kaynakları üzerine yaptı. Öğrencilik döneminde iki yıl Türk Öğrenci Derneği Başkanlığı yaptı. 1989 yılında Alman vatandaşlığını aldı. 2001-2008 yılları arasında Hamburg Eyalet Parlamentosu milletvekili olarak görev yapan Özoğuz, 2009 yılından beri Federal Meclis milletvekili. 2011-2017 yılları arasında SPD Genel Başkan Yardımcılığı, 2013-2018 yıllarında da Federal Hükümetin Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.
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