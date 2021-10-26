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HABERLERAvrupa Haberleri

Yeni Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas

#Almanya#Yeni Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas#Federal Meclis İlk Oturum
Yeni Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden tam bir ay sonra Federal Meclis ilk oturumunu yaptı. Tüzük gereği 20’nci yasama dönemindeki ilk oturumu, eski Meclis Başkanı olarak değil ‘en kıdemli’ sıfatıyla 1972 yılından beri milletvekilliği yapan CDU’lu Wolfgang Schaeuble açtı. Seçim sistemi nedeniyle milletvekili sayısı 709’dan 736’ya yükselen ilk oturumda, SPD’li Baerbel Bas, Federal Meclis Başkanı seçildi.

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SEÇİMLERE tek aday olarak katılan Bas, ilk oturumda hazır bulunan 724 milletvekilinden 576’sının desteğini aldı. 90 milletvekili “Hayır” oyu kullanırken, 58 milletvekili ise ‘çekimser’ oy kullandı. Baerbel Bas, 1949 yılında resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nde üçüncü kadın Federal Meclis Başkanı olarak resmen göreve başladı. Oylama sonuçları açıklandıktan sonra başkanlık koltuğuna oturan Bas, milletvekillerine teşekkür ederken, “Tüm milletvekillerinin temsilcisi olacağım. Tarafsız olarak tüm partilerin temsilcisi olacağım. Halkımızın, ülkemizdeki insanların refahı için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğim” dedi.

SPD’den Aydan Özoğuz, CDU/CSU’dan Yvonne Magwas, Yeşiller’den Claudia Roth, FDP’den Wolfgang Kubicki, Sol Parti’den Petra Pau, Federal Meclis Başkan Yardımcısı seçildi. Özoğuz 544, Magwas 600, Roth 565, Kubicki 564 ve Pau 484 oy aldı. AfD’nin adayı Michael Kaufmann ise son yasama dönemindeki diğer AfD’li adaylar gibi mutlak çoğunluğu sağlayamadı. Kaufmann oy kullanan 727 milletvekilinin sadece 118’inin desteğini alabildi. 555 milletvekili “Hayır” oyu kullandı. Bu nedenle tüzüğe göre 6 başkan yardımcısı seçilmesi öngörüldüğü halde, sayı 5’te kaldı. Federal Meclis’teki kadın milletvekili oranı yüzde 35’i bile bulmadığı halde 5 başkan yardımcılığı koltuğundan 4’ü kadınların oldu.

Yeni Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas
STEINMEIER VE MERKEL DE ORADAYDI
İlk oturumun açılışına Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görevi devretmeye hazırlanan Başbakan Angela Merkel de katıldı. Steinmeier ile Merkel, daha önceki dönemlerde Federal Meclis Başkanlığı yapan Rita Süssmuth ile Hermann Otto Solms ve eski Doğu Almanya’da birleşmeden önce yapılan ilk hür seçimlerden sonra Meclis Başkanlığı yapan Sabine Bergmann Pohl, tüzük gereği oturumu tribününden izledi. Federal Meclis oturum salonunda yeteri kadar koltuk olmadığı için bazı milletvekilleri bir kat yukarıdaki ‘izleyici’ yer almak zorunda kaldı.

AfD HARİÇ HEPSİ REDDETTİ
Wolfgang Schaeuble, yasama döneminin ilk oturumunu açtıktan sonra Başkan ve Başkan Yardımcılarının seçimine geçilmeden önce sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) tüzüğün değiştirilerek ‘en kıdemli değil, en yaşlı parlamenterin’ Federal Meclis’in açılışını yapmasını içeren önergesi ele alındı. AfD hariç, Federal Meclis’teki grupları bulunan tüm partiler önergeyi reddetti.

Yeni Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas
3G KURALIYLA İÇERİYE GİRDİLER
Federal Meclis’e girişte ‘3G’ kuralı (iki doz aşı olan, Covid-19’a yakalanmış ama iyileşmiş ve test yaptırmış olma) harfiyen uygulandı. İçeriye ancak bu kuralları yerine getirdiklerini kanıtlayan milletvekilleri ile bürolarında çalışanlar, izleyiciler ve medya mensuplarının girmelerine izin verildi. Covid-19’a yakalandığı için AfD Meclis Grup Başkanı Tino Chrupalla ilk oturuma katılamadı.

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736 MİLLETVEKİLİ
Son seçimlerde Federal Meclis’e SPD’den 206, CDU/CSU’dan 197, Yeşiller’den 118, Hür Demokrat Parti’den (FDP) 92, AfD’den 82, Sol Parti’den 39 ve bağımsız 2 olmak üzere toplam 736 milletvekili girdi. Bunlardan 239’u ilk kez seçildi. Henüz 23 yaşındaki Yeşiller’li Emilia Johanna Fester ‘en genç’ ve 80 yaşındaki AfD’li Alexander Gauland da ‘en yaşlı’ milletvekili olarak gruplarının sıralarında yerlerini aldı. Milletvekillerinden 50’sinin 30 yaşın altında, 30’unun da 70 yaşın üzerinde olduğu açıklandı. Almanya’da nüfusun yarıdan fazlası kadın olduğu halde kadın milletvekili oranı yüzde 34.8’de kaldı.

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MERKEL VE BAKANLAR GÖREVİ BIRAKTI
Federal Meclis’in ilk oturumundan sonra Başbakan Angela Merkel ile kabinede görev yapan bütün bakanlar ‘Bellevue Sarayı’na giderek Cumhurbaşkanı Steinmeier’den ‘görevi bırakma belgelerini’ aldı. Ancak yeni hükümet kuruluncaya kadar Merkel ile tüm bakanların görevlerini ‘pasif olarak’ sürdürecekleri açıklandı.

Yeni Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas
2009’DA MECLİS’E GİRDİ
Federal Meclis Başkanı seçilen Baerbel Bas, 3 Mayıs 1968’de Kuzey Ren Vestfalya’ya (KRV) bağlı Duisburg kentinde doğdu. Ortaokulu bitirdikten sonra Dinslaken’deki Teknik Meslek Okulu’nda bir yıl meslek eğitimi aldı. 1985-1987 yıllarında Duisburg Toplu Taşıma Dairesi’nde büro yardımcılığı dalında meslek eğitimi yaptı. Daha sonraki da sosyal sigorta alanında meslek eğitimi aldı. 1988 yılında SPD’ye üye oldu. 1990-1998 yıllarında SPD Gençlik Teşkilatı Duisburg Bölge Başkanlığı yaptı. 2009’da Federal Meclis milletvekili seçildi. Daha sonraki yıllarda yapılan genel seçimlerde de bölgesindeki adaylar arasında en fazla oy alarak Federal Meclis’e girdi.

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Yeni Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas

BAKANLIK YAPTI
Aydan Özoğuz, 31 Mayıs 1967’de Almanya’nın Hamburg kentinde dünyaya geldi. 1958’de Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya gelen ve kısa bir süre sonra fındık ticaretine başlayan bir ‘Gastarbeiter’ (misafir işçi) çocuğu olan Aydan Özoğuz, ilk ve orta öğreniminden sonra İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İspanyolca okudu. Yüksek lisansını insan kaynakları üzerine yaptı. Öğrencilik döneminde iki yıl Türk Öğrenci Derneği Başkanlığı yaptı. 1989 yılında Alman vatandaşlığını aldı. 2001-2008 yılları arasında Hamburg Eyalet Parlamentosu milletvekili olarak görev yapan Özoğuz, 2009 yılından beri Federal Meclis milletvekili. 2011-2017 yılları arasında SPD Genel Başkan Yardımcılığı, 2013-2018 yıllarında da Federal Hükümetin Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 

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#Almanya#Yeni Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas#Federal Meclis İlk Oturum

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