Yeni aşı önce sağlık çalışanlarına

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SON Sağlık Bakanları Konferansı’nda alınan karara göre mRNA bazlı aşılara karşı çekincesi bulunan kişilerin beklediği ‘ölü aşı’nın bir ay içerisinde Almanya’da kullanıma hazır olacağı bildirildi. İthal edilen aşıların ilk olarak mart ayından itibaren aşı zorunluluğu getirilen sağlık çalışanları için öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu tarihten itibaren aşı olmayan sağlık personelinin işine son verileceği duyuruldu. Bazı eyaletlerden yapılan açıklamada ise yeterli dozda Novavax aşısı gelene kadar aşı zorunluluğu uygulamasının ertelenmesi istendi. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 20 Aralık’ta aldığı kararla 18 yaş üstü kişiler için Novavax aşısına onay vermiş, tam bağışıklık için iki doz yapılmasını uygun görmüştü.