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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 17.04.2020 - 09:43,Son Güncelleme:

‘Yaza düğün planlamayın’

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‘Yaza düğün planlamayın’
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Almanya Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, yaptığı açıklamayla yazın kimsenin düğün planlamamasını istedi.

CDU’lu Müsteşar Braun, alınan önlemlerin gevşetilmesine güvenilerek büyük organizasyonların planlanmamasını önerirken, “Örneğin büyük katılımlı düğün programı yapılmamasını öneriyorum. Yaz boyunca virüsün ülke üzerinde dolaşma olasılığı çok büyük. Ülke genelinde 150 kişiden fazla katılımlı etkinliklerin yapılması hastalık riski nedeniyle iyi değil” dedi. Braun, geçtiğimiz gün Başbakan Angela Merkel’in, 31 Ağustos’a kadar bin kişi katılımlı etkinliklerin yasaklandığı yönünde yaptığı duyuruyu da hatırlattı.

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