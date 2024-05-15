Yasaklı slogana cezası

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AfD Thüringen Teşkilatı Başkanı Björn Höcke, Mayıs 2021’de Merseburg’da düzenlenen bir seçim kampanyası etkinliğinde “Her şey vatanımız için, her şey Saksonya-Anhalt için, her şey Almanya için” demişti. Seçmenleri önünde yaptığı konuşmada ardı ardına sloganları sıralayan Höcke’nin kullandığı son cümle, NSDAP’nin paramiliter polis kolu olan ‘Sturmabteilung’ örgütünün yasaklı bir sloganı. Bu sözler Almanya’da tartışma konusu olmuş, Höcke hakkında dava açılmıştı. Höcke ise yasaklı sloganı bilerek kullandığına dair suçlamaları reddetmişti.

BİLEREK SÖYLEMEMİŞ!

Halle an der Saale’deki Eyalet Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada savcı Benedikt Bernzen, Höcke hakkında 6 ay ertelenmiş hapis cezası talep etti. Bernzen, Bernzen, Höcke’nin bu sloganın yasaklandığını bilmemesinin ne anlaşılabilir ne de inandırıcı olduğunu söyledi. Çünkü Höcke, 1990’larda öğretmen olmak için tarih ve spor bilimleri eğitimi almıştı. Ancak aşırı sağcı siyasetçinin avukatı Philip Müller, müvekkilinin Merseburg’daki etkinlikte Nazi dönemine herhangi bir atıfta bulunmadığını, sloganın planlı ya da hazırlıklı bir şekilde kullanıldığına dair bir kanıt olmadığını belirterek beraatini istedi. Eyalet Mahkemesi ise bu suçlamalardan dolayı Höcke’ye toplam 13 bin Euro para cezası verdi. Ancak karar henüz kesinleşmedi. Höcke’nin bir hafta içinde temyize gitme hakkı bulunuyor. AfD Thüringen Teşkilatı, Thüringen Anayasayı Koruma Dairesi tarafından aşırı sağcı parti olarak sınıflandırılıyor ve gözlem altında tutuluyor. Mahkeme kararının, Höcke’nin 1 Eylül’de yapılacak Thüringen eyalet seçimlerindeki liste başı adaylığını etkilemiyor.