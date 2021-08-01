Yasak dinlemediler

‘Querdenken 711’ adlı inisiyatifin yaptığı gösteri başvurusu reddedildiği için göstericilerin yürüyüşüne izin verilmedi. Buna rağmen göstericiler Polis, gösterinin izinsiz olduğunu ve dağılmamaları halinde tazyikli su sıkacakları anonsu yaptı. Bunu üzerine göstericiler yavaş yavaş dağılmaya başlarken, bazı göstericiler ise yeniden bir araya gelerek farklı yönlere doğru yürümeye başladı. “Barış ve özgürlüğe evet, diktatörlüğe hayır” sloganları atan protestocuları polis helikopteri de takip etti. Polis, göstericileri yönlendirenleri bularak gösterinin sona ermesi için uğraştı. Zaman zaman göstericiler polise mukavemet gösterirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.