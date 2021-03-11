Yardımları bakanlık kontrol etmeden ödemiş!

DOLANDIRICILARIN özellikle geçen yıl kasım ve aralık ayları için ödenecek korona yardımlarına başvurarak illegal şekilde para aldıkları ortaya çıktı. Yapılacak başvurulardaki yardımın havale edileceği banka hesap numarasıyla, şirketin maliyeye bildirdiği banka hesabının ekonomi bakanlığı tarafından karşılaştırılmadığı kaydedildi. Dolandırıcılar, başvuru yaparken, var olan herhangi bir şirket bilgilerini kullanarak yardım paralarının havale edileceği banka bilgisi yerine kendi hesap numaralarını vermişti.

KIYASLAYACAK BİLGİSAYAR YAZILIMI YOK

Ekonomi bakanlığında verileri kıyaslayacak bir bilgisayar yazılımı olmadığı ifade edildi. Böylelikle yardım başvuruları kontrol edilmeden ödendi. Ekonomi bakanlığı ise kasım ve aralık ayı yardımlarının doğruluğunun bakanlık tarafından değil, şirketler adına muhasebe ve vergi danışmanları tarafından yapıldığını vurguladı.

‘ALTMAIER SORUMLUDUR’

Korona yardımlarındaki dolandırıcılığın artmasını eleştiren muhalefet partisi FDP ise doğrudan Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’i hedef aldı. FDP Genel sekreteri Volker Wissing, “Peter Altmaier, korona yardımlarının ödenmesi konusunda güvenli bir yazılım sistemi geliştirilememesinin sorumlusudur” dedi. Wissing, sadece vergi mükelleflerinin değil, dürüst bir şekilde çalışan ve başvurularının sonuçlanmasını bekleyen işletme sahiplerinin de zarar gördüğünü kaydetti.