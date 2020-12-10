Yalan haber demokrasiye zarar veriyor

DIMAP adlı araştırma kuruluşunun Vodafone Vakfı için yaptığı araştırmada gençlerin yüzde 20’si ise her gün çok sayıda yalan bilgi veya haber ile karşılaştığını düşünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 73’ü korona salgının başladığı günden bu yana yalan ve yanlış bilgi aktarımının daha da artığı yönünde görüş belirtirken, gençlerin yüzde 66’sı yanlış bilgi ve yalan haber yoğunluğu nedeniyle hangi haberin doğru hangisinin yanlış olduğunu anlamakta zorluk çektiğini söyledi. Araştırmada görüşlerini açıklayanların büyük bölümü, doğru olmayan haberlerin ve bilginin yayılmasının demokrasiye zarar verdiğini de düşünüyor.