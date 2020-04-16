Yabani hayvanlar için diğer hayvanları kesecekler

SCHLESWIG Holstein Eyaleti sınırları içinde kalan Neumünster kentindeki hayvanat bahçesi de mali sıkıntı yaşayanlardan biri. Kasalarında mayıs ayının ortasına kadar kendilerini ayakta tutacak kadar paralarının kaldığını açıklayan hayvanat bahçesi müdürü Verena Kaspari, yabani hayvanları besleyecek et sıkıntısı yaşadıklarını açıkladı. Alman Haber Ajansı dpa’ya konuşan Kaspari, “Etle beslenen hayvanlarımız var. Zaman zaman bu hayvanları beslemek için hayvan kesimi yapılıyor. Bu yeni değil. En kötü senaryo olarak yabani hayvanları beslemek için hayvanat bahçesinde daha fazla kesim yapmak durumunda kalabiliriz” dedi. Her yıl Paskalya tatili sırasında ciddi gelir elde ettiklerini bu yıl ise yasak nedeniyle hiç gelirlerinin olmadığını belirten Kaspari, “Devlet küçük şirketlere mali yardımda bulundu. Hayvanat bahçesi büyük bir şirketin bünyesinde olduğu için bizler bu yardımlardan faydalanamadık. Kapanmayla karşı karşıyayız” diye konuştu.

Kaspari’nin açıklamaları üzerine harekete geçen eyalet Çevreyi Koruma Bakanı Jan Philipp Albrecht, hayvanat bahçesine yardımda bulunacakları ve bunu iki hafta içinde sonuca bağlayacakları sözünü verdi. Albrecht, “Kovid-19 salgını yüzünden hayvanat bahçelerinde bu tür kesimlere mecbur kalmamalı” dedi.