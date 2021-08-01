Werder Bremen’in deplasmanda güldü

GEÇEN yıl büyük hayal kırıklığı yaratan ve ikinci lige düşen Werder Bremen, ikinci ligin en iddialı takımları arasında gösterilse de ilk hafta maçında bekleneni verememişti. Evinde oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kalan Werder Bremen, ikinci haftada ise şeytanın bacağını kırdı ve Fortuna Düsseldorf deplasmanından 3 puanla döndü. Son olarak birinci ligde Bielefeld’i 2-0 Werder Bremen, bu galibiyetiyle 143 gün aradan sonra ilk kez 3 puana kavuştu. Werder Bremen, Düsseldorf deplasmanında nefes kesen maçta 21 yaşındaki santrafor Josh Sargent’in başarılı performansıyla zafere koştu ancak finali Maximilian Eggestein yaptı. Maçta Sargent, Bremen’e iki gol kazandırdı.

NEFES KESEN UZATMA

Düsseldorf ile Werder Bremen arasındaki mücadele uzatmalarda belli oldu. Werder Bremen uzatmalara kadar 2-1 önde götürdüğü maçta 90+4 oynanırken yediği golle yıkıldı. Bu saatten sonra maçın berabere biteceği düşünülürken Werder Bremen için mucize gerçekleşti ve 90+6’ncı dakikada attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bremen’e 3 puan getiren golü ise Maximilian Eggestein kaydetti.

İkinci hafta şu ana kadar oynanan sonuçlar şöyle:

SC Paderborn-FCN: 2-2

Karlsruher SC- SV Darmstadt :3-0

Hannover 96- Hansa Rostock:0-3

FC Ingolstadt- Heidenheim: 1-2

Jahn Regensburg-SV Sandhausen: 3-0

Düsseldorf-Werder Bremen: 2-3

HSV-Dynamo: 13.30’da

Holstein-Schalke: 13.30’da

Erzgebirge-St Pauli 13.30’da